自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》曾問劉承佑「怎會一直支持富邦？」林哲瑄有最深感謝要對球迷說

2025/10/18 15:17

富邦悍將新進球員劉承佑（右）與偶像林哲瑄（左）合影。（記者陳志曲攝）富邦悍將新進球員劉承佑（右）與偶像林哲瑄（左）合影。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今天舉辦球迷感謝會，超過4000位球迷進場與選手們同歡。今年引退的林哲瑄，上台致詞時表達了對球迷的深深感謝，並期許自己用教練身分，幫助富邦拿到夢寐以求的隊史首冠。

富邦今年選秀會次輪指名的大物新人劉承佑，進職棒前就是出名的「富邦鐵粉」，如願被富邦選進後不久，劉承佑在二軍得知前輩林哲瑄宣布引退，忍不住哭紅雙眼。今天受訪，劉承佑才說：「原以為可以和學長一起再打4、5年，聽到消息很難過。」而劉承佑也說，林哲瑄花了許多時間陪他一起修正傳球機制，是很好的學長。

曾擔任多年的悍將隊長，林哲瑄今向球迷致詞時坦言：「過去這幾年，自己其實感受到很多壓力，不管是外界還是球隊成績。因為承佑的加入，想聽聽球迷的聲音，所以有問他，球隊一直以來表現這麼不好，他怎麼會一直支持？」

林哲瑄說，劉承佑提到，他跟他爸爸都一直支持，雖本來有問弟弟要不要支持別隊，但他媽媽說「不行！我們還是要支持富邦！」

林哲瑄感性的說：「一直以來都非常感謝你們的支持，沒有你們支持，我自己沒辦法打到今天，可能很早就放棄了。有你們的支持，才是我們球隊動力，希望你們繼續幫富邦悍將加油，我也會用另一種身分，幫助富邦拿到隊史第一座冠軍。也希望下次在這裡，是和國輝一起，用教練的身分和大家說話。」

富邦悍將新進球員劉承佑（中）與林哲瑄（左）、申皓瑋（右）合影。（記者陳志曲攝）富邦悍將新進球員劉承佑（中）與林哲瑄（左）、申皓瑋（右）合影。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中