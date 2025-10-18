中職》曾問劉承佑「怎會一直支持富邦？」林哲瑄有最深感謝要對球迷說

富邦悍將新進球員劉承佑（右）與偶像林哲瑄（左）合影。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今天舉辦球迷感謝會，超過4000位球迷進場與選手們同歡。今年引退的林哲瑄，上台致詞時表達了對球迷的深深感謝，並期許自己用教練身分，幫助富邦拿到夢寐以求的隊史首冠。

富邦今年選秀會次輪指名的大物新人劉承佑，進職棒前就是出名的「富邦鐵粉」，如願被富邦選進後不久，劉承佑在二軍得知前輩林哲瑄宣布引退，忍不住哭紅雙眼。今天受訪，劉承佑才說：「原以為可以和學長一起再打4、5年，聽到消息很難過。」而劉承佑也說，林哲瑄花了許多時間陪他一起修正傳球機制，是很好的學長。

曾擔任多年的悍將隊長，林哲瑄今向球迷致詞時坦言：「過去這幾年，自己其實感受到很多壓力，不管是外界還是球隊成績。因為承佑的加入，想聽聽球迷的聲音，所以有問他，球隊一直以來表現這麼不好，他怎麼會一直支持？」

林哲瑄說，劉承佑提到，他跟他爸爸都一直支持，雖本來有問弟弟要不要支持別隊，但他媽媽說「不行！我們還是要支持富邦！」

林哲瑄感性的說：「一直以來都非常感謝你們的支持，沒有你們支持，我自己沒辦法打到今天，可能很早就放棄了。有你們的支持，才是我們球隊動力，希望你們繼續幫富邦悍將加油，我也會用另一種身分，幫助富邦拿到隊史第一座冠軍。也希望下次在這裡，是和國輝一起，用教練的身分和大家說話。」

富邦悍將新進球員劉承佑（中）與林哲瑄（左）、申皓瑋（右）合影。（記者陳志曲攝）

