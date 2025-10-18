自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》大谷翔平二刀流神級演出 挨轟的前隊友嘆太不真實

2025/10/18 16:12

大谷翔平首局開轟。（美聯社）大谷翔平首局開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G4，道奇日本巨星大谷翔平今天上演史詩般二刀流表現，「投手大谷」先發6局飆10次三振0失分，「打者翔平」轟出三響砲，幫助道奇以5比1擊敗釀酒人，道奇以4連勝橫掃對手晉級世界大賽。釀酒人先發左投昆塔納（Jose Quintana）賽後坦言，「大谷今晚展現出的表現太驚人了。」

根據《ESPN》指出，大谷翔平成為單場第一位敲三發全壘打，投球上被敲2安都是短程安打的選手。過去的季後賽戰場，沒有一人能單場3轟，包含首局首打席開轟，外加飆10次三振的壯舉。

曾在2021年天使隊與大谷翔平當過隊友的昆塔納，今天先發僅投2局失3分吞敗，包含首局被大谷翔平轟出446英呎（約135.9公尺）遠的陽春砲。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

「這不是我想結束賽季的方式。」曾在2021年天使隊與大谷翔平當過隊友的昆塔納說，要給大谷許多讚賞，「這傢伙很不真實，那太瘋狂了，驚人的選手。他們在這個系列賽比我們更好。他們投得好，做對所有事情，這對我們來說很艱難，因為我們對這支球隊有信心，被橫掃肯定很難受。」

例行賽豪取97勝的釀酒人是全大聯盟最佳，但釀酒人在國聯冠軍賽面對道奇，四場比賽的團隊打擊率僅1成18，創至少3戰的季後賽系列賽中最低。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中