國聯冠軍賽》大谷翔平二刀流神級演出 挨轟的前隊友嘆太不真實

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G4，道奇日本巨星大谷翔平今天上演史詩般二刀流表現，「投手大谷」先發6局飆10次三振0失分，「打者翔平」轟出三響砲，幫助道奇以5比1擊敗釀酒人，道奇以4連勝橫掃對手晉級世界大賽。釀酒人先發左投昆塔納（Jose Quintana）賽後坦言，「大谷今晚展現出的表現太驚人了。」

根據《ESPN》指出，大谷翔平成為單場第一位敲三發全壘打，投球上被敲2安都是短程安打的選手。過去的季後賽戰場，沒有一人能單場3轟，包含首局首打席開轟，外加飆10次三振的壯舉。

曾在2021年天使隊與大谷翔平當過隊友的昆塔納，今天先發僅投2局失3分吞敗，包含首局被大谷翔平轟出446英呎（約135.9公尺）遠的陽春砲。

「這不是我想結束賽季的方式。」曾在2021年天使隊與大谷翔平當過隊友的昆塔納說，要給大谷許多讚賞，「這傢伙很不真實，那太瘋狂了，驚人的選手。他們在這個系列賽比我們更好。他們投得好，做對所有事情，這對我們來說很艱難，因為我們對這支球隊有信心，被橫掃肯定很難受。」

例行賽豪取97勝的釀酒人是全大聯盟最佳，但釀酒人在國聯冠軍賽面對道奇，四場比賽的團隊打擊率僅1成18，創至少3戰的季後賽系列賽中最低。

