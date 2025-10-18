TPBL》如何贏得台中球迷的認同？領隊陳立宗曝「夢想家心裡無法解開的結」

夢想家主場開幕戰。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今迎來主場開幕戰，領隊陳立宗坦言，對球隊來說，如何贏得在地球迷的認同仍是挑戰，期盼出身台中的新任策略發展總監王信凱能為夢想家找到答案。

夢想家曾以彰化、台中為雙主場，去年在TPBL元年決定專注在洲際迷你蛋的經營，2023-24賽季的場均進場人數為3115人，上季下滑至2704人。

請繼續往下閱讀...

陳立宗指出，在行銷之前要先有清楚的策略，因此希望藉由王信凱的經驗協助球隊，「到底夢想家要如何贏得在地球迷的認同？坦白說，我們還沒有答案，要找到這個問題的答案才能行銷，我覺得這個答案由一個台中人來想很適合。」

夢想家成立於2017年，投入當時的東南亞職業籃球聯賽（ABL），2020年成為PLG的創始球隊之一，去年轉戰新聯盟TPBL，陳立宗指出，球隊創立之際是以一支台灣的球隊身份進軍東南亞，如今要贏得台中在地球迷的認同需要策略與時間。

夢想家目前的隊名為「福爾摩沙夢想家」，對於是否有更名打算，陳立宗表示，更名是重大的決定，時間點很重要，或者應該要先達成一直以來的冠軍目標，「夢想家一直有一個心裡無法解開的結，我們還沒有拿過冠軍，很多事情、很多長久的打算，在還沒有冠軍的情況下，我們會把短期目標放得比長期目標重要。」

夢想家在台灣職籃時期年年都能打進季後賽，但近4季都一輪遊，仍在尋求隊史首冠，陳立宗表示，如果能拿下冠軍，「很多不敢做的事，我們可能就敢了，把一開始的名字拿掉是大事，我們還在等一個最好的時間，在台中人最歡迎我們的時間。」

夢想家主場開幕戰。（記者盧養宣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法