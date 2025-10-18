自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》當年差點放棄棒球 伍立辰劍指大舞台：「太夢幻了！ 」

2025/10/18 16:02

中信兄弟伍立辰。（記者陳志曲攝）中信兄弟伍立辰。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕23歲的中信兄弟右投伍立辰，去年季中選秀獲兄弟第2輪指名，今年被帶進台灣大賽32人名單，有機會完成大賽初登板，他說，「當年差一點放棄棒球，如今有機會在台灣大賽投球，這一切實在是太夢幻了。」

伍立辰的舅舅是前旅日名投莊勝雄，伍立辰就讀普門中學時期，有一次練球被觸身球擊中臉部導致鼻骨斷裂，一度需要戴面罩上場，高中畢業幾乎決定放棄打球，後來選擇進入嘉義大學延續棒球路。

伍立辰說，高中畢業真的想就此放棄棒球，打算好好念書，後來決定進嘉大並棄打從投，才重拾對棒球的樂趣和熱情，感謝當時曾幫助他的教練和貴人。

印象最深刻的台灣大賽，伍立辰毫不猶豫地表示是2009年獅象第6戰17局大戰，「小時候我是獅迷，當時才剛上小學，那一場17局真的打太久了，結果竟然看到睡著，醒來比賽已經打完了。」該役王勝偉第17局轟陽春砲助兄弟艱辛勝出。

今年歷經生涯第一個完整球季，伍立辰說，季中右手肘不適，還好後來有恢復到健康狀態，讓他能繼續在投手丘投球，感謝教練、防護團隊的協助，這次台灣大賽會盡力完成教練團交付的任務。

樂天桃猿從季後挑戰賽逆襲晉級台灣大賽，伍立辰認為，樂天團隊韌性真的很強大，攻擊破壞力十足，必須特別注意林立。

本季伍立辰出賽23場戰績0勝1敗，另有5次中繼成功和1次救援成功，防禦率2.84，每局被上壘率1.03。

中信兄弟伍立辰。（記者陳志曲攝）中信兄弟伍立辰。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中