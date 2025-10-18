台灣大賽》當年差點放棄棒球 伍立辰劍指大舞台：「太夢幻了！ 」

中信兄弟伍立辰。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕23歲的中信兄弟右投伍立辰，去年季中選秀獲兄弟第2輪指名，今年被帶進台灣大賽32人名單，有機會完成大賽初登板，他說，「當年差一點放棄棒球，如今有機會在台灣大賽投球，這一切實在是太夢幻了。」

伍立辰的舅舅是前旅日名投莊勝雄，伍立辰就讀普門中學時期，有一次練球被觸身球擊中臉部導致鼻骨斷裂，一度需要戴面罩上場，高中畢業幾乎決定放棄打球，後來選擇進入嘉義大學延續棒球路。

伍立辰說，高中畢業真的想就此放棄棒球，打算好好念書，後來決定進嘉大並棄打從投，才重拾對棒球的樂趣和熱情，感謝當時曾幫助他的教練和貴人。

印象最深刻的台灣大賽，伍立辰毫不猶豫地表示是2009年獅象第6戰17局大戰，「小時候我是獅迷，當時才剛上小學，那一場17局真的打太久了，結果竟然看到睡著，醒來比賽已經打完了。」該役王勝偉第17局轟陽春砲助兄弟艱辛勝出。

今年歷經生涯第一個完整球季，伍立辰說，季中右手肘不適，還好後來有恢復到健康狀態，讓他能繼續在投手丘投球，感謝教練、防護團隊的協助，這次台灣大賽會盡力完成教練團交付的任務。

樂天桃猿從季後挑戰賽逆襲晉級台灣大賽，伍立辰認為，樂天團隊韌性真的很強大，攻擊破壞力十足，必須特別注意林立。

本季伍立辰出賽23場戰績0勝1敗，另有5次中繼成功和1次救援成功，防禦率2.84，每局被上壘率1.03。

