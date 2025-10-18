日職季後賽》雷耶斯雙響砲+猛打賞 火腿大勝軟銀「讓3追2」

火腿今天大勝軟銀，將系列賽追成2比3。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕6戰4勝制的日職季後賽高潮系列賽決勝輪，系列賽陷入1勝3敗的日本火腿，今天再度背水一戰，洋砲雷耶斯發威，單場雙響砲進帳4分打點，再加上當家強投北山亘基繳出7局失3分的優質先發，火腿終場狂掃14安，包括3轟煙火秀，以9：3大勝洋聯王者軟銀，系列賽連贏2場，追成2勝3敗，逼出明天第5戰。

火腿昨日搶下關鍵一勝續命，今天在客場推出當家強投北山亘基，未料首局被柳田悠岐的安打和中村晃的三壘安打串聯掉1分，讓軟銀先馳得點，火腿在3局上突破軟銀強投大關友久的封鎖，山縣秀先擊出帶有追平分的中外野三壘安打，雷耶斯（Franmil Reyes）扛出中外野2分砲，萬波中正則是扛出高飛犧牲打，火腿單局灌進4分超前。大關友久此役僅投2.1局就提前退場，被敲5安失4分，包括1發全壘打，另有2次三振和2次保送，防禦率為15.43。

軟銀3局下靠著野村勇的右外野陽春砲追到2：4落後。火腿開路先鋒水谷瞬在4局上也回敬右外野陽春砲，清宮幸太郎該局擊出帶有1分打點的中外野安打，單局進帳2分，水野達稀在第5局敲長打再添分數，火腿取得7：2領先，柳町達下個半局也用長打追回1分。

雷耶斯7局上再度開砲，擊出左外野2分砲，單場雙響砲，一人繳出3安猛打賞，灌進4分打點，季後賽打擊率高達0.533。北山亘基主投7局用106球，被敲8支安打失3分，另有6次三振和1次四壞球保送。

火腿牛棚投手杉浦稔大和畔柳亨丞順利守成，火腿終場以9：3大勝軟銀，將系列追到2比3落後，台灣火球男古林睿煬有機會在明日第5戰掛帥先發。

