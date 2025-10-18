自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職季後賽》雷耶斯雙響砲+猛打賞 火腿大勝軟銀「讓3追2」

2025/10/18 16:38

火腿今天大勝軟銀，將系列賽追成2比3。（取自產經體育）火腿今天大勝軟銀，將系列賽追成2比3。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕6戰4勝制的日職季後賽高潮系列賽決勝輪，系列賽陷入1勝3敗的日本火腿，今天再度背水一戰，洋砲雷耶斯發威，單場雙響砲進帳4分打點，再加上當家強投北山亘基繳出7局失3分的優質先發，火腿終場狂掃14安，包括3轟煙火秀，以9：3大勝洋聯王者軟銀，系列賽連贏2場，追成2勝3敗，逼出明天第5戰。

火腿昨日搶下關鍵一勝續命，今天在客場推出當家強投北山亘基，未料首局被柳田悠岐的安打和中村晃的三壘安打串聯掉1分，讓軟銀先馳得點，火腿在3局上突破軟銀強投大關友久的封鎖，山縣秀先擊出帶有追平分的中外野三壘安打，雷耶斯（Franmil Reyes）扛出中外野2分砲，萬波中正則是扛出高飛犧牲打，火腿單局灌進4分超前。大關友久此役僅投2.1局就提前退場，被敲5安失4分，包括1發全壘打，另有2次三振和2次保送，防禦率為15.43。

軟銀3局下靠著野村勇的右外野陽春砲追到2：4落後。火腿開路先鋒水谷瞬在4局上也回敬右外野陽春砲，清宮幸太郎該局擊出帶有1分打點的中外野安打，單局進帳2分，水野達稀在第5局敲長打再添分數，火腿取得7：2領先，柳町達下個半局也用長打追回1分。

雷耶斯7局上再度開砲，擊出左外野2分砲，單場雙響砲，一人繳出3安猛打賞，灌進4分打點，季後賽打擊率高達0.533。北山亘基主投7局用106球，被敲8支安打失3分，另有6次三振和1次四壞球保送。

火腿牛棚投手杉浦稔大和畔柳亨丞順利守成，火腿終場以9：3大勝軟銀，將系列追到2比3落後，台灣火球男古林睿煬有機會在明日第5戰掛帥先發。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中