台灣大賽》「你都幾歲了啊？」 王建民和王凱程的對話很爆笑

中信兄弟王凱程。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕34歲的中信兄弟牛棚主力王凱程，只在2017年新人球季曾在台灣大賽出賽2場，共投2局失3分其中2分責失，2019、20、21、22、24年他因傷或狀況不佳5度缺席台灣大賽，今年終於再次擠進參賽名單，本季他出賽51場拿下22次中繼成功，防禦率3.67，表現不俗，因此獲得大賽入場券。

王凱程表示，第一次打台灣大賽是剛進職棒的時候，當時對任何事情會感到比較新鮮，經過多年再次進入台灣大賽名單，心境不太一樣，自己也算中生代了，有很多年輕選手在陣中，會想說如何幫助他們和球隊。

請繼續往下閱讀...

去年王凱程因傷只能隨隊征戰台灣大賽，無法上場投球，他說，當時有一點小遺憾，在場邊看著大家在場上奮鬥，當下心境很像前幾年前受傷期間，只能復健看著隊友在場上打拚，不過就算自己不能上場投球，也會想說怎麼樣才可以幫助球隊，例如幫他們加油打氣，遞水給投手喝，在能力範圍之內的事他都願意去做。

台灣大賽開打前夕，兄弟投手教練王建民問王凱程，「你會緊張嗎？」得到的答案是，「會！」王建民笑說，「你都幾歲了啊？怎麼還會緊張？」

王凱程自嘲，現年34歲，但心境是18歲，「我是真的滿緊張的啦，畢竟現在每一球的價值和重量都不太一樣，我一直都保持著新人的態度和心態投球，把失誤率降到最低。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法