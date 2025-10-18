國聯冠軍賽》大谷翔平敲188公里怪力彈 馬恩西直呼沒看過飛這麼遠...

大谷翔平第4局敲大號陽春砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G4，道奇日本巨星大谷翔平今天上演超神二刀流表現，「投手大谷」先發6局飆10次三振0失分，「打者翔平」轟出三響砲，幫助道奇以5比1擊敗釀酒人，道奇以4連勝橫掃對手晉級世界大賽。其中大谷轟出469英呎的遠的全壘打，讓道奇隊三壘手馬恩西（Max Muncy）直呼沒看過飛這麼遠的全壘打球。

大谷翔平第4局面對釀酒人右投派翠克（Chad Patrick），他逮中一顆內角偏低的89.3英哩（約143.7公里）卡特球，轟出右外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為116.9英哩（約188.1公里），飛行距離為469英呎。

此外，大谷翔平今天達成「投打另類霸榜」，除了有全場最快擊球初速、最遠飛行距離，以及「投手大谷」此戰最快飆100.3英哩，全場製造19次揮空，都是全場最佳。

大谷翔平。（法新社）

「那我看過最遠的一擊。」馬恩西受訪談到大谷單場第2轟時表示，「我在這座球場打過很多比賽，沒看過球飛得那麼遠。我知道Statcast顯示是460英呎（應為469英呎），但我不在乎Statcast怎麼說。Statcast是錯的，我很了解這座球場、知道看台的深度和尺寸，那飛球絕對不只500英呎。」

「那一轟讓所有人都屏住呼吸。」道奇球星貝茲（Mookie Betts）說。

道奇33歲野手E.赫南德茲（Enrique Hernández）讚嘆大谷翔平的神級表現，「全世界、整個棒球歷史上只有一個人能做到那些，那就是他。」

馬恩西表示，「有點好笑的是，今晚在休息區裡，沒有任何一個人不覺得他會敲全壘打。當他擊出第2轟時，我們都在討論，『這是不是任何人打過的史上最偉大一場比賽？』然後全隊幾乎同時說：『你知道的，他還會再打一支』。」

