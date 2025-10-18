台灣大賽》「棒球不是只有賺錢而已」 波賽樂拚到手肘韌帶受傷照MRI

波賽樂。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿波賽樂手肘疼痛已照過MRI，即便韌帶有受傷，所幸不需要動手術，讓他慶幸做出將機會讓給凱樂的選擇，但他也笑說：「兄弟球迷說不定覺得我害怕才沒打，但我真的很失望不能投，希望球隊贏下系列賽，讓我可以快樂搭飛機回家！」

即便波賽樂手部疼問題已處理1個多月，他不顧受傷風險參戰挑戰賽，並在G2後援21球1.2局頂住戰局，休1天再扛G4先發61球4局掉2分，他霸氣說道，「棒球不是只是賺錢而已，我真的很享受替球隊贏球的過程，如果身體允許，我甚至可以丟到130球。」

只是挑戰賽的進展超乎他的想像，他沒有料到會出現生死戰的G4，導致恢復不太順利，所幸洋將陣中還有凱樂待命，讓波賽樂決定跟教練團說無法用100%的力量去比賽。波賽樂說，「這決定很困難，凱樂的存在讓這個決定變得簡單一點，他是個很好的球員，能幫球隊更多，但我今天早上起床時仍會感到沮喪，因為我不想讓任何人感到失望，很感謝教練支持我。」

波賽樂「不喜歡兄弟」的幽默言論和挑戰賽熱血的演出，讓他成為猿隊話題不小的洋將，不少猿迷都希望他能明年續留，波賽樂也笑說，他看到制服組都會開玩笑說「續約我」，但這要等到季後才會知道，「現在我只想要嘶聲力竭為我的隊友加油，就像挑戰賽的G4一樣，我都失聲了。」

