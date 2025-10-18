自由電子報
國聯冠軍賽》道奇四本柱締超神偉業 耶利奇讚大谷：最強球員打出最偉大比賽

2025/10/18 18:28

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇本季擁有豪華的先發輪值，季後賽更是大發神威，史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和大谷翔平都繳出好投，道奇四本柱更寫下聯盟冠軍戰首見紀錄。

道奇塞揚左投史奈爾在國聯冠軍賽G1投出8局無失分，並狂飆10次三振，助隊在客場以2：1擊敗釀酒人；系列賽拔得頭籌，「日本最強投」山本由伸G2燃燒111球，完投9局僅失1分率隊擊敗釀酒人，勇奪第2勝；明星強投葛拉斯諾G3投出5.2局失1分好投，道奇以3：1獲勝，系列賽取得3勝聽牌優勢；大谷翔平在今天G4則是繳出6局10K無失分，單場更敲出三響砲，用鬼神二刀流幫助衛冕軍橫掃釀酒人，連續2年挺進世界大賽。

根據大聯盟官網報導指出，史奈爾、山本由伸、葛拉斯諾和大谷翔平組成的道奇四本柱，在國聯冠軍戰系列賽的防禦率合計0.63，創下聯盟冠軍戰史上最低紀錄。另外，釀酒人全隊打擊率僅0.118，是大聯盟史上任何至少三場季後賽系列賽中最低的，而團隊OPS只有0.384，為至少四戰系列賽中排名史上第三低，僅高於1905年費城運動家的0.373，與2019年紅雀的0.374。

2018年國聯MVP、釀酒人明星強打耶利奇（Christian Yelich）在國聯冠軍賽累積14打數僅出現1支安打，季後賽整體打擊率只有0.182，自2018年國聯冠軍戰第7戰對道奇開轟後，已經連續17場季後賽沒有打點進帳。「確實有幾個人狀況不好，包括我自己，對方投手群表現得太出色了，當你遇上這樣的投手、而我們又陷入掙扎時，要得分、要製造攻勢真的非常難。」耶利奇說道。

耶利奇也盛讚大谷翔平史詩般的二刀流表現，「這可能是棒球史上最偉大的比賽之一，他之所以是棒球界最厲害的選手，今晚的比賽已經證明了一切。」

