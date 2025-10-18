台灣大賽》兄弟G1震撼吞敗 扼腕錯失史上首見偉業

中信兄弟台灣大賽首戰吞敗。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕衛冕軍中信兄弟王牌投手羅戈今在台灣大賽表現失常，僅投5局掉3分退場，加上打線被魔神樂7局完全封鎖，終場以0：3輸球，相隔5年在台灣大賽首戰輸球，無緣寫下聯盟史上第一次的台灣大賽連續4次G1贏球紀錄。

中信在2021年、2022年、2024年G1都奪下勝利，追平Lamigo在2012年、2014年、2015年，以及味全在1998年、1999年、2023年的連3次台灣大賽G1奪勝紀錄，可惜今年G1輸球，沒能創造新紀錄，而樂天則是球團史第一次在台灣大賽G1奪下勝利。

羅戈本季例行賽在首局表現強悍，被打擊率僅1成84，合計25場只有5場掉分，未料首局就被樂天開路先鋒林立敲安並盜上二壘，林智平2出局四壞串聯，梁家榮擊出適時安打，送回桃猿隊先馳得點。

3局上，羅戈再遇到亂流，林子偉敲安串聯林智平四壞，梁家榮在1出局又擊出適時安打，送回此役第2分打點，加上張閔勛也補上安打，羅戈讓王建民罕見在3局內喊出2次暫停。未料羅戈對決林承飛過程又發生暴投，再奉送1分，合計94球僅吃5局，被敲多達8支安打，有3次四壞球，失掉3分。

不像羅戈表現失常，魔神樂休4天先發登板用94球繳出樂天球團第一次至少7局無失分、僅被敲3安以內的先發表現，亦是隊史第2人，完全宰制中信打線，而隊史另1人正是2015年明星的「G7無安打」。魔神樂退場後，陳冠宇、朱承洋接力封鎖中信，奪下首戰勝利。

樂天球團史第一冠取得絕佳的開局，過去台灣大賽史上1勝0敗開局的隊伍，最終奪冠機率高達87.5%，而能在0勝1敗開局卻奪冠的只有1991年和2008年統一獅、1997年的味全龍，以及2016年的義大犀牛，且台灣大賽已連續8年皆由1勝0敗開局的隊伍奪冠。

