體育 籃球 TPBL

TPBL》胡瓏貿化身射手轟5顆三分彈 海神賞夢想家開季2連敗

2025/10/18 17:10

海神崔維斯。（TPBL提供）海神崔維斯。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL高雄海神今踢館福爾摩沙夢想家主場，靠新洋將崔維斯拿下24分，當家前鋒胡瓏貿化身射手，外線6投5中拿下17分，終場以106：101收下本季首勝，也讓夢想家吞下2連敗。

海神胡瓏貿。（TPBL提供）海神胡瓏貿。（TPBL提供）

夢想家上季在季後賽首輪遭海神淘汰，今除登錄高柏鎧、霍爾曼外，新外援恩尼斯也進入名單，海神依舊以雙洋將應戰，登錄2位中鋒凱帝、崔維斯。

海神首節靠蘇文儒外線開火、獨攬9分，帶著27：24領先進入次節，今天僅登錄2名洋將的海神第二節一度擺上全本土應戰，被夢想家追到只剩1分差，不過暫停過後，于煥亞、余純安、胡瓏貿接連得手，再度助隊拉開差距，打完上半場取得54：47領先，崔維斯拿下12分，于煥亞挹注10分，夢想家以恩尼斯11分最佳。

海神易籃後延續攻勢，靠施晉堯和崔維斯火力挹注維持領先，夢想家末節展開反撲，靠林俊吉在外線放冷箭拉出16：6的一波流，追到只剩2分差，接著霍爾曼外線破網，助隊取得領先，雙方接下來你來我往，于煥亞倒數1分55秒三分彈幫助海神追到97：97。

海神在最後1分08秒靠凱帝2分領先取得101：99優勢，夢想家恩尼斯出現進攻犯規，霍爾曼隨後的跳投也落空，忻沃克在防守時吞下違反運動精神犯規，于煥亞2罰1中，幫助海神在24秒握有3分領先。隨後夢想家疑似出現溝通問題，恩尼斯犯規將崔維斯送上罰球線，再讓海神拉開差距，終場就以5分差帶走勝利。

海神新外援崔維斯今在首秀貢獻24分、13籃板，于煥亞替補上陣挹注本土最高18分，胡瓏貿拿17分、4籃板，新同學施晉堯拿10分。

夢想家方面，恩尼斯板凳出發拿全隊最高26分，霍爾曼16分、6籃板、5助攻、3抄截，張宗憲15分、忻沃克14分、6籃板，蔣淯安13分。

海神于煥亞。（TPBL提供）海神于煥亞。（TPBL提供）

夢想家恩尼斯。（TPBL提供）夢想家恩尼斯。（TPBL提供）

夢想家張宗憲（右）。（TPBL提供）夢想家張宗憲（右）。（TPBL提供）

