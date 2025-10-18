台灣大賽》曾被評價守備差 何品室融扛下史上第2年輕中外野

何品室融。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿年僅20歲30天的何品室融今在台灣大賽（TS）G1扛下先發第八棒中外野手，成為桃猿隊史最年輕的先發野手，更是史上第2年輕的中外野手，僅次於2020年岳政華的19歲277天。

20歲小將的季後賽驚奇之路續寫，何品室融在例行賽僅出賽2場敲1安，在挑戰賽變「代打之神」，2戰代打都建功，台灣大賽直升先發中外野手。何品室融透露，昨天教練有稍微講一下，有些心理準備，「我也不知道是不是真的，剛剛公布才知道。」

何品室融不只是季後賽初先發，甚至連台北大巨蛋都是初體驗，賽前把握機會適應場地，外野隊友林政華跟他說：「深遠的球可以追追看，跟室外球場比起來，室內的球在飛行後半段比較不會飛。」

雖然是台灣大賽史上第2年輕的先發中外野手，何品室融卻不像岳政華進職棒前就被評價有好守備，原本高中時是內野手的他，高二轉為代打，從代打打到先發後才練外野，卻因常漏接卻評價守備很差，但進樂天後，教練團讓他從中外野守起，今年在二軍累積55場鎮守中外野手的經驗。

何品室融知道因為自己是第2指名，球隊想測試他守中外野的能耐，「守起來感覺還不錯，至少一整季都在中外野。」他在二軍守55場中外野僅發生1次失誤，守備率9成92。

自認個性內向的何品室融，賽前感受不到緊張感，臉上掛著笑容的他有更多的從容感，甚至還以為今天的G1不是4萬人滿場，帶有天然感。「你說我自在嗎？」何品室融說，「雖然是冠軍戰，有機會下場就好好把握。放開去做都不一定做得好了，更何況是精神緊繃。」

