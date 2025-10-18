自由電子報
國聯冠軍賽》「若那時能壓制住的話...」大谷翔平感謝道奇牛棚解危

2025/10/18 18:42

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G4，道奇日本巨星大谷翔平今天上演超神二刀流表現，「投手大谷」先發6局飆10次三振0失分，「打者翔平」轟出三響砲，幫助道奇以5比1擊敗釀酒人，道奇以4連勝橫掃對手晉級世界大賽。大谷翔平賽後受訪提到，感謝自家牛棚解危。

大谷翔平前6局投球只讓對手敲1安，「投手大谷」續投第7局時，先丟保送、接著被敲安，讓釀酒人攻占一、二壘。這時大谷被換下場，由左投費西亞（Alex Vesia）接替投球。費西亞先讓釀酒人打者范恩（Andrew Vaughn）敲內野飛球出局，接著再讓弗里利克（Sal Frelick）敲雙殺打，化解失分危機。

總計「投手大谷」帳面上先發6局無失分，共用100球有66顆好球，僅被敲2安無失分，賞10次三振、丟2次保送。「打者翔平」全場3安都是全壘打，貢獻3分打點，大谷翔平也勇奪國聯冠軍賽MVP。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平賽後受訪時坦言，第7局的時候留下2個跑壘者，沒能拿下出局數就退場，多虧中繼投手把那一局守住，對整場比賽來說很重要，「對我個人來說也算是被救了，如果那個時候自己能壓制住的話，就真的可以說是完美了。」

大谷翔平也讚賞釀酒人打線非常出色，「每一位打者在打席上都有明確的目的，也能充分發揮自己的能力。在這樣的情況下，我認為能夠帶著很好的比賽計畫，並與捕手Will（史密斯，Will Smith）很好地配合，這可能是表現不錯的地方。」

