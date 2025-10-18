TPBL》全場2投0中13分都來自罰球超罕見 夢想家吞敗蔣淯安扛責

蔣淯安。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今以101：106不敵高雄海神，開季吞下2連敗，一哥蔣淯安全場2投0中，13分全來自罰球，他坦言生涯沒遇過這種狀況，希望帶領球隊打得更團結，「對我來說是很大的挑戰。」

夢想家首戰以19分差不敵國王，今在主場面對海神，最多落後13分，末節曾一度靠外圍火力要回優勢，最後81秒兩隊戰成99：99時，夢想家一連出現3次失誤，2個暫停以及1次短暫停都還是沒能成功執行戰術，主帥簡浩表示，可能是練球時沒有加入情境，導致戰術沒有跑出來。

上季因傷所苦的蔣淯安，今上場27分鐘，僅有2次出手，13分都來自罰球，他賽後坦言，上半場就讓對手拿了54分，防守有許多必須檢討之處，進攻方面希望打得更團隊，但也沒能做到，「進攻上就會變得有點卡，執行上也比較不順，我也不知道應該要如何做會更好，我也會再找隊友和教練團溝通，希望有所改善。」

來到夢想家第二年，上季重磅加盟的蔣淯安今年傷癒復出背負不少期待，他坦言，知道自己是會被各隊重點嚴防對象，如何在自己被限制後讓球隊的攻勢能延續是當務之急，自己也會扛下責任，藉由與教練團溝通、檢討比賽過程，努力帶領球隊打得更團結。

