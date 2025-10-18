自由電子報
國聯冠軍賽》被道奇橫掃 曾秀嘲諷文的釀酒人如今遭美作家酸：史上最蠢

2025/10/18 22:00

道奇橫掃釀酒人。（法新社）道奇橫掃釀酒人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G4，道奇日本巨星大谷翔平今天上演超神二刀流表現，先發6局飆10次三振0失分、並轟出三響砲，幫助道奇以5比1擊敗釀酒人，道奇以4連勝橫掃對手晉級世界大賽。例行賽豪取97勝為全大聯盟最佳的釀酒人，成為自2004年紅雀隊在世界大賽遭橫掃後，第一支在7戰4勝制系列賽被橫掃的頭號種子。

釀酒人先前在國聯分區賽5戰擊敗小熊後，賽後釀酒人在球場上慶祝勝利並合影，有選手拿出「L」（意旨輸球）的旗幟，開心在球場上揮舞，這個舉動被視為是在嘲諷小熊隊在贏球時高舉的「W」（意旨勝利）旗幟的傳統，因此讓部分小熊球迷感到不滿。

釀酒人擊敗小熊，挺進國聯冠軍賽時，秀出「L」的旗幟嘲諷對手。（資料照，法新社）釀酒人擊敗小熊，挺進國聯冠軍賽時，秀出「L」的旗幟嘲諷對手。（資料照，法新社）

而釀酒人隊秀出這個「L」旗幟後，這支例行賽戰績最佳球隊，球隊打線卻在國聯冠軍賽遭到道奇壓制，4場各只拿到1分，其團隊打擊率僅0.118、團隊整體攻擊指數（OPS）也有0.384。

釀酒人官方社群媒體X上曾秀出「L」旗幟的動畫圖嘲諷，如今釀酒人遭到道奇橫掃出局，讓曾任ESPN資深主播、目前為體育評論員的歐伯曼（Keith Olbermann）在X上發文指出，「我不是道奇球迷...但事後看起來，這可能是棒球史上最愚蠢的一則貼文，就因為這樣廉價的嘲諷，釀酒人，沒有任何球隊比你們更應該被橫掃和羞辱。」

