TPBL

TPBL》「海夢大戰」高張力對決 于煥亞想起上季首輪季後賽

2025/10/18 19:17

海神于煥亞。（TPBL提供）海神于煥亞。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕高雄海神今僅推出雙洋將崔維斯、凱帝應戰，仍以106：101扳倒福爾摩沙夢想家，主帥費雪滿意球隊表現，于煥亞則表示兩隊高張力的交手，就像回到上季季後賽。

海神連兩戰推出雙洋將，崔維斯今迎來首秀，拿下全場最高24分、13籃板，凱帝進帳13分、6籃板，于煥亞替補上陣拿下本土最高18分。

費雪指出，球隊在練習時很少使用崔維斯和凱帝的組合，肯定子弟兵掌握節奏，全場傳出21次助攻，「大家打得很團結，相信傷兵回歸後，我們會漸入佳境。」

海神上季罰球命中率67.8%，上週面對國王罰球命中率僅56.8%，今面對夢想家繳出84.6%的表現，成為末節要回領先的關鍵之一，費雪對此表示，罰球最重要是保持專注度，「團隊練完球也都會加練，8成還可以。」

于煥亞上季抱走年度最佳第六人，今再度扮演板凳暴徒，他提到，此役的高張力確實讓自己想到上季季後賽，「這裡的球迷都很熱情，我們上季在這裡打例行賽都沒贏過，每次來這裡比賽都很有挑戰性，球員也很喜歡打這種高張力的比賽，經過這種比賽都可以更進步一點。」

