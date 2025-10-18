自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》特攻不一樣了！「最帥洋將」飛克攻29分率隊大勝衛冕軍國王開胡

2025/10/18 19:44

飛克。（TPBL提供）飛克。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北中信特攻本季來勢洶洶，今在例行賽首戰就展現爭冠氣勢，靠「最帥洋將」飛克攻下29分、新外援內馬挹注26分，以105：89輕取新北國王，阿巴西返台首秀拿下18分。

特攻上季在聯盟僅排在第6名，最終無緣季後賽，本季迎來超級戰將阿巴西回歸，被外界視為冠軍熱門，今在新莊體育館迎來本季首戰，飛克首節就火力全開獨攬15分，率隊打出34：22的攻勢，打完上半場取得53：45領先，易籃後延續攻勢，單節再度以32：22的一波流拉開差距，最多領先達24分，讓勝負提前定調，兩隊在末節也都相繼把主力換下。

本季回鍋的飛克此役攻下29分、14籃板，新洋將內馬也有26分、16籃板進帳，前兩節僅拿下6分的阿巴西下半場逐漸找回狀態，返台首秀以18分、5籃板、5助攻作收。國王終止2連勝，今以沃許本18分最佳，傑登挹注15分，李愷諺拿下本土最佳13分。

特攻上季面對國王6戰僅拿下1勝，今在新賽季首度交手就告捷，隊長曾文鼎表示，國王是上季冠軍，球隊則是上季面臨低潮，「我們這個夏天大家也很努力，大家等很久，就是想在今天把努力呈現出來，想讓大家知道我們跟去年不一樣了。」

阿巴西。（TPBL提供）阿巴西。（TPBL提供）

國王李愷諺。（TPBL提供）國王李愷諺。（TPBL提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中