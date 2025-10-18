TPBL》特攻不一樣了！「最帥洋將」飛克攻29分率隊大勝衛冕軍國王開胡

飛克。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北中信特攻本季來勢洶洶，今在例行賽首戰就展現爭冠氣勢，靠「最帥洋將」飛克攻下29分、新外援內馬挹注26分，以105：89輕取新北國王，阿巴西返台首秀拿下18分。

特攻上季在聯盟僅排在第6名，最終無緣季後賽，本季迎來超級戰將阿巴西回歸，被外界視為冠軍熱門，今在新莊體育館迎來本季首戰，飛克首節就火力全開獨攬15分，率隊打出34：22的攻勢，打完上半場取得53：45領先，易籃後延續攻勢，單節再度以32：22的一波流拉開差距，最多領先達24分，讓勝負提前定調，兩隊在末節也都相繼把主力換下。

本季回鍋的飛克此役攻下29分、14籃板，新洋將內馬也有26分、16籃板進帳，前兩節僅拿下6分的阿巴西下半場逐漸找回狀態，返台首秀以18分、5籃板、5助攻作收。國王終止2連勝，今以沃許本18分最佳，傑登挹注15分，李愷諺拿下本土最佳13分。

特攻上季面對國王6戰僅拿下1勝，今在新賽季首度交手就告捷，隊長曾文鼎表示，國王是上季冠軍，球隊則是上季面臨低潮，「我們這個夏天大家也很努力，大家等很久，就是想在今天把努力呈現出來，想讓大家知道我們跟去年不一樣了。」

