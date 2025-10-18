全運會開幕 逾3000人土風舞、武術、龍獅接力展現雲林魅力

全運會開幕序幕表演，七崁武術文教基金會武術表演。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕114全國運動會今（18）日下午6點半開幕，序幕表演由雲林縣在地社團出動超過3000人演出，場面壯觀，精彩演出贏得讚賞。

全運會序幕表演由土風舞協會1000人率先登場，接著有七崁武術基金會400多人的武術演出，國術委員會600多人國術表演，還有台灣舞獅技術會集合近百頭武獅及12條龍獅藝陣協會組成的夜光龍在舞台上飛舞，最後有雲火火舞團、優尼克當代馬戲團、雲林縣街舞委員帶來充滿青春活力的壓軸演出。藝人王彩樺、啦啦隊女神李多慧串場跳保庇。

請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善表示，雲林不只睽違20年，且籌備了2年舉辦這場盛會，序幕表演不只專業團隊來表演，雲林縣鄉親通通動起來，最高齡80歲阿嬤也一起跳土風舞，另還有舞龍、舞獅、武術表演展現雲林宗教大縣特色，這也符合運動部在推動的運動風氣養成。

全運會開幕序幕武術表演。（記者黃淑莉攝）

全運會開幕序幕表演。（記者黃淑莉攝）

全運會開幕序幕千人土風舞表演。（記者黃淑莉攝）

全運會開幕序幕千人土風舞表演。（記者黃淑莉攝）

全運會開幕序幕武術表演。（記者黃淑莉攝）

全運會序幕舞龍舞獅表演。（記者黃淑莉攝）

全運會街舞表演。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法