足球》2025新竹草根女子足球節今隆重展開 68名女童快樂體驗

參與體驗營的小朋友與教練呂桂花（右二）後排左陳添丁，後排中彭臺臨。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕在前體育署副署長彭臺臨穿針引線下，以台灣體育大學為班底的台中藍鯨女子足球隊，今（18）日跨境前往竹北主持兒童足球體驗營，不僅為產官學合作推廣足運注入一劑強心針，也為地方政府合作推動足球扎根邁出歷史性的第一步。

這項名為「2025新竹草根女子足球節」的兒童足球體驗營，今天下午在竹北第二運動場舉行，共有68名3至10歲的女童報名參加，年紀最小的僅3歲，仍就讀幼兒園小班。彭臺臨說，台中市是台灣發展足球最成功的縣市，藍鯨女足隊共贏得五次木蘭足球聯賽冠軍，並列史上第一，要借重台中成功的經驗，讓新竹的足球幼苗也能在大人的用心灌溉下，長得又高又壯。

包括兩位中華女足隊前、後任總教練呂桂花及日籍的柳樂雅幸都親自出席，並下場指導參與體驗的足球小小幼苗。剛被提名為三名亞洲最佳足球教練之一、最終以些微票數落敗的呂桂花，昨天才從沙烏地阿拉伯返台，立刻投入體驗營活動，表達對這項活動的強力支持。她表示，體驗活動是讓參與者感受踢足球的快樂，並透過口耳相傳，讓更多的小朋友聞風而來。「足球是強調心肺和耐力的運動，但體驗活動著重遊戲和趣味，讓小朋友回味無窮，還想再玩。」

台灣體育大學主任秘書陳添丁，曾擔任新竹縣體健課課長，和台中、新竹兩地都有淵源，也是促成縣市共同合作推展足球的幕後推手。他強調這項合作符合「三好一福利」的目的，是假日最佳選擇，包括最好的師資藍鯨女子足球隊、最好的執行力新竹縣足球委員會、全國最好的足球場地，以及免費參與體驗的福利。「以往我們只在台中市推動足球扎根，第一次跨縣市合作，加上產業界也投入，為產官學合作樹立了良好的典範。」

年紀最小的體驗者吳苡溱下個月才滿四歲，她和就讀竹北東興小學一年級的姊姊吳予菲，在父親陪伴下也參加體驗活動，玩得十分開心。父親表示，活動的設計有趣，容易引人入勝。

新竹縣教育局長楊郡慈也親臨活動現場，並贈送每位參與者可愛的布娃娃，展現對這項活動的配合與重視。

前排右為年紀最小的吳苡溱。（主辦單位提供）

日籍教練柳樂雅幸下場與小朋友同樂。（主辦單位提供）

