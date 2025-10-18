台灣大賽》梁家榮喊話 「一路不被看好，我們咬緊牙根也要看好自己」

樂天桃猿梁家榮。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿梁家榮今天在台灣大賽首戰，兩度狙擊中信兄弟王牌投手羅戈，1局上、3局上他先後敲出帶有1分打點的安打，率隊以3：0扳倒兄弟。

梁家榮表示，羅戈球路非常犀利，投手想搶好球數，大家更積極進攻，相對比較有利，剛好有好結果。

請繼續往下閱讀...

樂天在季後挑戰賽逆勢扳倒統一獅，闖進台灣大賽首戰又完封兄弟，梁家榮說，滿意外的，從季後挑戰賽處於劣勢，再一路打上來，「一路不被看好，我們咬緊牙根也要看好自己。」

梁家榮強調，樂天是以挑戰者的姿態，來跟今年度的王者競爭總冠軍，想延續季後挑戰賽積極進攻的韌性來打台灣大賽，無論結果輸贏，都要在場上展現不認輸的一面，有機會上場就希望為球隊創造贏球的機會，不管打好或不好，都保持這樣的態度去面對比賽。

Lamigo桃猿曾在2012至19年期間，8年豪取6冠，2020年樂天桃猿接手至今1冠難求，橫跨兩個時期，梁家榮說，沒什麼不一樣，珍惜能多打幾場大賽的機會，不要浪費大家從季後挑戰賽一路努力過來的成果，創造出來的機會就更要把握住，「以往很輝煌，現在我們要重新創建屬於自己的未來。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法