自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》梁家榮喊話 「一路不被看好，我們咬緊牙根也要看好自己」

2025/10/18 20:45

樂天桃猿梁家榮。（記者林正堃攝）樂天桃猿梁家榮。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿梁家榮今天在台灣大賽首戰，兩度狙擊中信兄弟王牌投手羅戈，1局上、3局上他先後敲出帶有1分打點的安打，率隊以3：0扳倒兄弟。

梁家榮表示，羅戈球路非常犀利，投手想搶好球數，大家更積極進攻，相對比較有利，剛好有好結果。

樂天在季後挑戰賽逆勢扳倒統一獅，闖進台灣大賽首戰又完封兄弟，梁家榮說，滿意外的，從季後挑戰賽處於劣勢，再一路打上來，「一路不被看好，我們咬緊牙根也要看好自己。」

梁家榮強調，樂天是以挑戰者的姿態，來跟今年度的王者競爭總冠軍，想延續季後挑戰賽積極進攻的韌性來打台灣大賽，無論結果輸贏，都要在場上展現不認輸的一面，有機會上場就希望為球隊創造贏球的機會，不管打好或不好，都保持這樣的態度去面對比賽。

Lamigo桃猿曾在2012至19年期間，8年豪取6冠，2020年樂天桃猿接手至今1冠難求，橫跨兩個時期，梁家榮說，沒什麼不一樣，珍惜能多打幾場大賽的機會，不要浪費大家從季後挑戰賽一路努力過來的成果，創造出來的機會就更要把握住，「以往很輝煌，現在我們要重新創建屬於自己的未來。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中