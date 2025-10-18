棒球》辜仲諒連任WBSC執行副會長 法卡利盼複製「臺灣經驗」助力亞洲棒球發展

辜仲諒（後排中）連任WBSC執行副會長。（棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2025年第六屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會今天於泰國曼谷舉行，盛大舉辦，亞洲棒球總會（BFA）會長暨中華民國棒球協會事長辜仲諒獲得在場全體會員代表無異議通過，成功連任WBSC執行副會長一職，鞏固臺灣於國際棒壇核心地位。

賴清德總統於第一時間拍發賀電「至盼賡續秉持前瞻卓越理念，汲取尖端數位新知，活化運動科學訓練，豐厚競技體育能量」，外交部長林佳龍也發賀電「揚威國際，貢獻卓著，足堪表率」。

辜仲諒於連任執行副會長後表示，棒球是一項充滿智慧、挑戰與教育性質的運動，他將持續協助WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）團結五大洲之棒壘球大家庭，積極推動棒壘球成為奧運常設項目，促進亞洲地區與各大洲的賽事交流，擴大棒球參與人口，推廣永不放棄、遇強則強的棒球精神，以運動打造一個美好世界。

WBSC會長法卡利指出，WBSC相當看重亞洲地區棒球發展，包括東南亞、印度、中國大陸等市場，希望借重辜仲諒的成功經驗與卓越能力，協助WBSC將棒球運動的觸角，繼續延伸到亞洲各地，希望複製「臺灣經驗」，助力亞洲棒球發展。

2025年第六屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會通過辜仲諒連任執行副會長。（棒協提供）

