台灣大賽》從曾頌恩「怠慢傳球」得利 陳晨威賽後解密

樂天桃猿陳晨威趁對手不注意，衝上二壘。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天台灣大賽首戰出現一段插曲，4局上樂天桃猿進攻，一出局一壘有人陳晨威打穿中信兄弟內野防線形成安打，左外野手曾頌恩接球後，第一時間並沒有將球傳出，陳晨威原本繞過一壘幾步後停下來，看到曾頌恩沒傳球，拔腿狂奔搶攻二壘，曾頌恩慢條斯理地傳給二壘手岳東華，岳東華接球後也沒有立即觸殺正要滑進二壘的陳晨威，陳晨威安全上到二壘後，岳東華用手勢示意曾頌恩趕快把球傳進來就對了。

今天賽後陳晨威解釋，那一球是打帶跑戰術，他繞過一壘後慢慢觀察，當下看起來曾頌恩沒注意跑者，如果曾頌恩丟給江坤宇要往三壘轉傳他就會跑，結果突然往二壘傳，「可是我已經往二壘跑了，結果二壘手岳東華也不知道我有跑，可能當下很吵吧，沒聽到喊聲，剛好弄巧成拙，否則那一球應該是出局啦，不是我要故意往二壘跑的。」

如果曾頌恩積極處理球，陳晨威說，「我就不會跑了啊，正常的話是不會跑二壘的，要看對方守備，當時還有空間可以觀察，我有注意到，只是以為他要往三壘轉傳，結果竟往二壘丟。」陳晨威笑說，「他（曾頌恩）預判了我的預判。」

樂天桃猿陳晨威。（記者林正堃攝）

