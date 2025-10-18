自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》從曾頌恩「怠慢傳球」得利 陳晨威賽後解密

2025/10/18 21:05

樂天桃猿陳晨威趁對手不注意，衝上二壘。（記者林正堃攝）樂天桃猿陳晨威趁對手不注意，衝上二壘。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天台灣大賽首戰出現一段插曲，4局上樂天桃猿進攻，一出局一壘有人陳晨威打穿中信兄弟內野防線形成安打，左外野手曾頌恩接球後，第一時間並沒有將球傳出，陳晨威原本繞過一壘幾步後停下來，看到曾頌恩沒傳球，拔腿狂奔搶攻二壘，曾頌恩慢條斯理地傳給二壘手岳東華，岳東華接球後也沒有立即觸殺正要滑進二壘的陳晨威，陳晨威安全上到二壘後，岳東華用手勢示意曾頌恩趕快把球傳進來就對了。

今天賽後陳晨威解釋，那一球是打帶跑戰術，他繞過一壘後慢慢觀察，當下看起來曾頌恩沒注意跑者，如果曾頌恩丟給江坤宇要往三壘轉傳他就會跑，結果突然往二壘傳，「可是我已經往二壘跑了，結果二壘手岳東華也不知道我有跑，可能當下很吵吧，沒聽到喊聲，剛好弄巧成拙，否則那一球應該是出局啦，不是我要故意往二壘跑的。」

如果曾頌恩積極處理球，陳晨威說，「我就不會跑了啊，正常的話是不會跑二壘的，要看對方守備，當時還有空間可以觀察，我有注意到，只是以為他要往三壘轉傳，結果竟往二壘丟。」陳晨威笑說，「他（曾頌恩）預判了我的預判。」

樂天桃猿陳晨威。（記者林正堃攝）樂天桃猿陳晨威。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中