台灣大賽》猿迷不輸象迷 樂天日籍教頭超有感

2025/10/18 21:30

樂天桃猿球迷。（記者林正堃攝）樂天桃猿球迷。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿魔神樂今天拚出7局無失分，聯手陳冠宇、朱承洋以3：0完封中信兄弟，助隊在系列賽取得1勝0敗的領先，這是樂天入主中職以來，首度在台灣大賽G1就開胡。

魔神樂在季後挑戰賽4天內投2場，合計消耗104球、7.1局，休4天上陣無懼滿血的中信王牌羅戈，繳出樂天球團在台灣大賽第1次至少7局無失分、且被敲3安以內的先發表現，完全宰制中信打線。

魔神樂表示，從春訓就準備好應付漫長球季的體力，知道G1滿場更加激發腎上腺素，加上隊友比賽前段就得分，投起來更舒服。樂天總教練古久保健二也說，打到球季後段，選手們都有疲勞，只是沒有講出來，由教練團扮演後盾去幫助選手。

樂天延續挑戰賽的強大氣場，面對例行賽0勝5敗的羅戈，1、3局靠林立、林子偉安打後積極盜二壘，雙雙串聯梁家榮的適時安打，高效率攻分動搖羅戈，讓他94球僅撐5局，成為2015年克拉帝後、又有中信先發投手在G1吞敗投，古久保直呼：「這2次盜壘非常關鍵。」

中信總教練平野惠一也認為，前半段樂天的盜壘攻勢，也是試圖動搖羅戈的一部分，「這也是我們需要解決的地方。」

台灣大賽前2場都是4萬人滿場，雙方的日籍教頭平野惠一跟古久保健二都不忘感謝所有進場的進場。古久保更說，賽前就看到左外野身披黑色的猿迷，直呼應援聲音不輸給黃衫軍，「打從心底感謝他們。」

