MLB》二刀流大谷改寫棒球界歷史 「神之右手」讚嘆：將成史上最偉大球員

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯冠軍賽G4大展鬼神二刀流，單場繳出3響砲，並繳出6局10K無失分的優質先發奪勝，率領衛冕軍連續兩年挺進世界大賽。名人堂傳奇巨投「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）盛讚大谷，「正在改寫棒球歷史，不久之後將成為史上最偉大的球員。」

大谷翔平在國聯冠軍賽G4繳出神人表現，單場敲出3響砲貢獻3分打點，另外獲得1次保送，上壘率百分百，打擊率升至0.220，OPS高達0.967。投球部分，先發6局用100球，被敲2安無失分，飆出10次三振，另有3次保送，季後賽防禦率為2.25。

請繼續往下閱讀...

對於大谷翔平的鬼神二刀流，「神之右手」馬丁尼茲盛讚，13天沒投球的球員，一上場就飆出10次三振，然後甩開低潮單場扛出三響砲，大谷是最獨特的存在，「我總是期待他會打全壘打，但那個飛行距離太誇張了，大谷把自己所做的一切都提升到了另一個層次，其他選手要追上他，恐怕得搭飛機才行。」

馬丁尼茲認為，大谷翔平不僅在改寫道奇的棒球故事，更是在改寫整個棒球界的歷史，也許不久之後，大家就會看到他超越所有人，成為史上最偉大的球員。他也強調，有些人註定要成為歷史的一部分，而大谷把握了機會，再次把自己的名字刻進歷史。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法