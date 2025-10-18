自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

棒球》WBSC年度總教練、年度球員 曾豪駒、陳傑憲獲獎

2025/10/18 22:06

總教練曾豪駒、隊長陳傑憲分別被WBSC選為2024年度總教練、年度球員。（資料照合成圖）總教練曾豪駒、隊長陳傑憲分別被WBSC選為2024年度總教練、年度球員。（資料照合成圖）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2025年第六屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會今天於泰國曼谷舉行，台灣隊在2024年世界棒球12強賽勇奪冠軍的精彩表現，總教練曾豪駒、隊長陳傑憲分別被WBSC選為2024年度總教練、年度球員。

曾豪駒於2019年12強賽、2023年經典賽兩度擔任台灣隊打擊教練，2024年12強賽首次擔任國家隊總教練，帶領台灣隊奪下台灣棒球史上第一座一級國際賽事冠軍，2025年經典賽資格賽續掌國家隊兵符，帶領台灣隊取得2026年經典賽會內賽參賽資格。

陳傑憲於2024年12強賽預賽對南韓2局下從高永表手中轟出2分彈，冠軍戰對日本5局上從戶鄉翔征手中轟出3分彈，台灣隊在該屆有9場賽事，他出賽7場都擊出安打並三度演出猛打賞，單屆打擊率高達0.625，包辦最有價值球員、最佳防守球員、全明星世界隊外野手三項大獎。

12強賽台灣隊隊長陳傑憲獲WBSC選為2024年度球員。（棒協提供）12強賽台灣隊隊長陳傑憲獲WBSC選為2024年度球員。（棒協提供）

12強賽台灣隊總教練曾豪駒獲WBSC選為2024年度總教練。（棒協提供）12強賽台灣隊總教練曾豪駒獲WBSC選為2024年度總教練。（棒協提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中