棒球》WBSC年度總教練、年度球員 曾豪駒、陳傑憲獲獎

總教練曾豪駒、隊長陳傑憲分別被WBSC選為2024年度總教練、年度球員。（資料照合成圖）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2025年第六屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會今天於泰國曼谷舉行，台灣隊在2024年世界棒球12強賽勇奪冠軍的精彩表現，總教練曾豪駒、隊長陳傑憲分別被WBSC選為2024年度總教練、年度球員。

曾豪駒於2019年12強賽、2023年經典賽兩度擔任台灣隊打擊教練，2024年12強賽首次擔任國家隊總教練，帶領台灣隊奪下台灣棒球史上第一座一級國際賽事冠軍，2025年經典賽資格賽續掌國家隊兵符，帶領台灣隊取得2026年經典賽會內賽參賽資格。

請繼續往下閱讀...

陳傑憲於2024年12強賽預賽對南韓2局下從高永表手中轟出2分彈，冠軍戰對日本5局上從戶鄉翔征手中轟出3分彈，台灣隊在該屆有9場賽事，他出賽7場都擊出安打並三度演出猛打賞，單屆打擊率高達0.625，包辦最有價值球員、最佳防守球員、全明星世界隊外野手三項大獎。

12強賽台灣隊隊長陳傑憲獲WBSC選為2024年度球員。（棒協提供）

12強賽台灣隊總教練曾豪駒獲WBSC選為2024年度總教練。（棒協提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法