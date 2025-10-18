自由電子報
佛光大學舉辦水域體驗活動 SUP掀起水上運動熱潮

2025/10/18 22:33

佛光大學舉辦水域體驗活動，SUP掀起水上運動熱潮。（佛光大學提供）佛光大學舉辦水域體驗活動，SUP掀起水上運動熱潮。（佛光大學提供）

〔體育中心／綜合報導〕佛光大學體育中心於10月18日舉辦「水域體驗活動」，活動地點選在風光明媚的宜蘭龍潭湖。活動內容包括立式划槳（SUP）與獨木舟體驗，並融入水域安全知識教學，讓學生在安全、專業的指導下，親近自然、體驗水上運動的樂趣。

活動當日天氣晴朗，湖面波光粼粼，學生們在教練與老師的帶領下，學習划槳技巧、平衡控制與安全要領。從最初的小心翼翼到能自信地站上槳板，許多同學在過程中突破自我，體會到水上運動帶來的自由與挑戰。

體育中心特別安排水域安全講習，示範救生衣正確穿戴方式，並教導水中自救與救援觀念，強化學生對安全的重視。

體育中心主任周俊三表示：「佛光大學一直鼓勵學生多元運動與戶外學習，水域活動不僅能增進體能與平衡感，更能培養面對挑戰的勇氣與團隊合作精神。我們希望透過這樣的活動，讓學生親近自然、了解安全，並從中找到運動的熱情。」

此次活動特別感謝水上遊憩專家朱文正老師協助指導，透過跨校合作，提供學生更豐富的學習經驗與專業知識。朱老師也表示，SUP（立槳）是極佳的入門水上活動，既能享受戶外運動的樂趣，又能培養專注與穩定性，希望學生能將這份體驗轉化為對運動與生活的熱愛。

參與學生紛紛表示，這場活動不僅讓他們學會了SUP的操作技巧，也增進了對水域安全的認識，是一次兼具學習與樂趣的難忘經驗。

佛光大學體育中心表示，未來將持續推動更多戶外與水域活動，讓學生在自然環境中學習、探索，培養全人健康與運動的生活態度。

