斯巴達障礙跑》王南評新北市站二連后 去年迄今北高豪奪三冠

王南評在新北市站完成女子組二連霸。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕邁入第10年的台灣斯巴達障礙跑，周六於新北市鶯歌區新北市美術館完成首日競賽，赴日留學返國的素人選手王南評，Beast野獸賽21公里女子組以2小時54分17秒率先抵達終點，不僅締造新北市站二連后，從去年新北市站、今年3月高雄站到今年新北站更已豪奪三冠，戰績相當傲人。

Beast野獸賽21公里途中多達30項關卡，體力與配速都是關鍵，新規劃的新北市站行經公園、馬路，甚至還要上山、河堤，路線複雜多變且極具考驗，讓許多選手吃足苦頭，不過有備而來的王南評穩健出擊，發揮體能優勢一路闖關並順利衛冕，「很高興再度奪冠，新北市站算是福地，希望勝利氣勢能延續下去。」在日本期間才接觸斯巴達的王南評，謙稱有些外籍名將沒來才能連莊，「斯巴達比賽會讓人發現自己不足之處，所以要再持續訓練，希望變得更快、更強。」

至於Beast野獸賽21公里男子組，則出現戲劇性結果，兩位最早衝線的日本好手加藤浩、菅田崚馬，因為途中跑錯路線被加罰1小時後，總排第一反倒由菲律賓選手艾力格貝斯（Shem Hanson Aligarbes）以2小時27分07秒搶走。

