籃球》羅興樑率台灣輪椅男籃隊 參與台南愛爾麗盃為國際賽暖身

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前職籃名將「神奇小子」羅興樑擔任我國輪椅男籃隊總教練，本週特地率隊赴台南參與「愛爾麗盃」亞帕運前哨站熱身賽，全隊感謝市府團隊大力協助，順利完成暖身特訓，11月3日將啟程飛往泰國曼谷角逐大洋洲暨亞洲盃輪椅籃球錦標賽。

台灣輪椅男籃隊由紀俊男、呂駿逸、陳易成、邱于哲、張家棟、孫御斌、蘇俊、高翰祥、曾聖漢、邢人中、林柏勳、游之霆等12名選手組成。羅興樑表示，大洋洲暨亞洲盃將是通往2026年名古屋帕運的關鍵戰，近期全隊密集操兵，但沒有時間移地到海外打交流賽，很感謝愛爾麗集團提供實戰平台，此次熱身賽安排五對五對抗賽、三對三循環賽，模擬國際賽強度與臨場氛圍，讓選手們以戰養戰提升強度並培養臨場默契。

愛爾麗集團執行長劉怡萱表示，今年再度出資協辦「愛爾麗盃」，展現企業持續投入身障運動，推廣輪椅籃球的決心，希望透過實戰協助選手迎戰國際、再創榮耀，以身為台南人為榮的她說：「衷心感謝市長黃偉哲及市府團隊大力協助，超強凝聚力讓大家無縫接軌動起來，才能在短時間內完成熱身賽，真的令人感動與暖心，相信也讓台灣輪椅男籃隊更有信心爭取佳績。」

