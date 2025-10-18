自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》羅興樑率台灣輪椅男籃隊 參與台南愛爾麗盃為國際賽暖身

2025/10/18 23:17

羅興樑率台灣輪椅男籃隊，參與台南愛爾麗盃。（愛爾麗提供）羅興樑率台灣輪椅男籃隊，參與台南愛爾麗盃。（愛爾麗提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前職籃名將「神奇小子」羅興樑擔任我國輪椅男籃隊總教練，本週特地率隊赴台南參與「愛爾麗盃」亞帕運前哨站熱身賽，全隊感謝市府團隊大力協助，順利完成暖身特訓，11月3日將啟程飛往泰國曼谷角逐大洋洲暨亞洲盃輪椅籃球錦標賽。

台灣輪椅男籃隊由紀俊男、呂駿逸、陳易成、邱于哲、張家棟、孫御斌、蘇俊、高翰祥、曾聖漢、邢人中、林柏勳、游之霆等12名選手組成。羅興樑表示，大洋洲暨亞洲盃將是通往2026年名古屋帕運的關鍵戰，近期全隊密集操兵，但沒有時間移地到海外打交流賽，很感謝愛爾麗集團提供實戰平台，此次熱身賽安排五對五對抗賽、三對三循環賽，模擬國際賽強度與臨場氛圍，讓選手們以戰養戰提升強度並培養臨場默契。

愛爾麗集團執行長劉怡萱表示，今年再度出資協辦「愛爾麗盃」，展現企業持續投入身障運動，推廣輪椅籃球的決心，希望透過實戰協助選手迎戰國際、再創榮耀，以身為台南人為榮的她說：「衷心感謝市長黃偉哲及市府團隊大力協助，超強凝聚力讓大家無縫接軌動起來，才能在短時間內完成熱身賽，真的令人感動與暖心，相信也讓台灣輪椅男籃隊更有信心爭取佳績。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中