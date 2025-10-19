截肢重生的籃球夢 《REAL》真實版孫御斌披國家隊戰袍

孫御斌的人生如同井上雄彥名著《REAL》的筆下人物，截肢後他重新拿起籃球，他說想打球，直到不能再打為止。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕台南昨天舉辦亞帕運輪椅籃球國手熱身賽，所有人都在防26歲的孫御斌。他曾替籃球名校高苑工商效力，因左腳腫瘤復發截肢，無緣登上巨蛋，他的人生如同著名漫畫《REAL》的主角，如今坐上輪椅重回球場，將代表台灣前進11月泰國曼谷大洋洲盃輪椅籃球賽，為明年名古屋亞帕運暖身。

以《灌籃高手》聞名的日本漫畫家井上雄彥，還有部名為《REAL》的名著，描繪輪椅籃球選手奮鬥的故事，主角戶川清春原是田徑校隊，因骨癌截肢，靠輪椅籃球重新找回「奔跑」的理由。該作不只是籃球，而強調人們面對失去與再生的勇氣。孫御斌的人生，幾乎是這部漫畫的投影。

孫御斌19歲那年，身高192公分，是隊上禁區大將，也是高苑被期待的希望。那年球隊闖進HBL前16強，他曾接受本報採訪，要帶球隊進入前4強，讓爸媽去台北巨蛋看他比賽。但在16強賽後，左膝後方的腫瘤復發，第4次動完腫瘤手術，為了籃球，孫御斌想留下左腳，但醫師告訴他，如果再復發又不截肢，就不會再替他動手術，因為軟骨瘤切除不但有危險，癌細胞可能轉移。

手術後HBL結束了，高苑工商果真進入全國4強，孫御斌的隊友簡賀宇成為明星，職籃的未來唾手可得，他則因術後感染又回到醫院。從19歲到24歲，孫御斌幾乎在醫院度過，外婆臨終前唯一一次探望他時，因高燒意識模糊，外婆的聲音像隔著水族箱傳來，沒聽清外婆說了什麼，成為他一生的遺憾。看著疲憊的父母與一次次手術風險，24歲時他決定截肢，那一刻他才明白，打籃球跟小時候想當太空人的夢想一樣，無法實現。

去年孫御斌重考上嘉南藥理大學，有次他被朋友邀去玩輪椅壘球，剛好輪椅籃球國家隊的教練在場邊挖掘人才，看到他的潛力，想起第一次推著輪椅、重新拿起籃球時，感覺害怕又激動，眼淚快流下來，球場還是一樣，是他曾發誓要投入所有勇氣的地方，如今他披上國家隊戰袍，他說，自己想一直打球，打到再也打不動為止。

