自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

截肢重生的籃球夢 《REAL》真實版孫御斌披國家隊戰袍

2025/10/19 07:10

孫御斌的人生如同井上雄彥名著《REAL》的筆下人物，截肢後他重新拿起籃球，他說想打球，直到不能再打為止。（記者王捷攝）孫御斌的人生如同井上雄彥名著《REAL》的筆下人物，截肢後他重新拿起籃球，他說想打球，直到不能再打為止。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕台南昨天舉辦亞帕運輪椅籃球國手熱身賽，所有人都在防26歲的孫御斌。他曾替籃球名校高苑工商效力，因左腳腫瘤復發截肢，無緣登上巨蛋，他的人生如同著名漫畫《REAL》的主角，如今坐上輪椅重回球場，將代表台灣前進11月泰國曼谷大洋洲盃輪椅籃球賽，為明年名古屋亞帕運暖身。

以《灌籃高手》聞名的日本漫畫家井上雄彥，還有部名為《REAL》的名著，描繪輪椅籃球選手奮鬥的故事，主角戶川清春原是田徑校隊，因骨癌截肢，靠輪椅籃球重新找回「奔跑」的理由。該作不只是籃球，而強調人們面對失去與再生的勇氣。孫御斌的人生，幾乎是這部漫畫的投影。

孫御斌19歲那年，身高192公分，是隊上禁區大將，也是高苑被期待的希望。那年球隊闖進HBL前16強，他曾接受本報採訪，要帶球隊進入前4強，讓爸媽去台北巨蛋看他比賽。但在16強賽後，左膝後方的腫瘤復發，第4次動完腫瘤手術，為了籃球，孫御斌想留下左腳，但醫師告訴他，如果再復發又不截肢，就不會再替他動手術，因為軟骨瘤切除不但有危險，癌細胞可能轉移。

手術後HBL結束了，高苑工商果真進入全國4強，孫御斌的隊友簡賀宇成為明星，職籃的未來唾手可得，他則因術後感染又回到醫院。從19歲到24歲，孫御斌幾乎在醫院度過，外婆臨終前唯一一次探望他時，因高燒意識模糊，外婆的聲音像隔著水族箱傳來，沒聽清外婆說了什麼，成為他一生的遺憾。看著疲憊的父母與一次次手術風險，24歲時他決定截肢，那一刻他才明白，打籃球跟小時候想當太空人的夢想一樣，無法實現。

去年孫御斌重考上嘉南藥理大學，有次他被朋友邀去玩輪椅壘球，剛好輪椅籃球國家隊的教練在場邊挖掘人才，看到他的潛力，想起第一次推著輪椅、重新拿起籃球時，感覺害怕又激動，眼淚快流下來，球場還是一樣，是他曾發誓要投入所有勇氣的地方，如今他披上國家隊戰袍，他說，自己想一直打球，打到再也打不動為止。

相關新聞請見：

HBL》高苑中鋒孫御斌與腫瘤相伴 只為站上夢想舞台

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中