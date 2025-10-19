自由電子報
國聯冠軍賽》99英哩火球遭砲轟！大谷翔平三響苦主：100年來從未有...

2025/10/19 07:32

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平昨天用季後賽史上最偉大表現，幫助球隊系列賽橫掃釀酒人，連續2年前進世界大賽，自己也獲得系列賽MVP。昨挨大谷單場第3轟的苦主梅吉爾（Trevor Megill），賽後也對大谷佩服地五體投地。

「打者翔平」昨3打數3安打都是全壘打，貢獻3分打點，選到1次保送，季後賽打擊率上升至.0220，攻擊指數暴衝至0.967；「投手大谷」投6局用100球有66顆好球，四縫線均速98.5英哩，最速100.3英哩（約161.4公里），僅被敲出2支安打無失分、投出3次保送，飆出10次三振，奪下季後賽第2勝。

大谷7局上投完球退場，7局下上場打擊，逮中釀酒人火球男梅吉爾的98.9英哩速球，上演石破天驚單場三響砲。賽後梅吉爾對於大谷的表現直呼：「可能是季後賽史上最偉大的表現吧，這傢伙實在太全能了，必須脫帽致敬，真的是很棒的球員。

談到面對大谷該打席的狀況，梅吉爾坦言有些失投，「然後就被打狠狠逮中了。我想解決他，很快取得2好球，不小心投太甜。」梅吉爾也重申：「6局無失分加上3發全壘打，我想這100年來從未有人見過如此奇景。他以先發投手身分繳出不可思議的投球表現，我們真的沒轍。」

