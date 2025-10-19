美聯冠軍賽》差1勝終結史上唯一尷尬紀錄！水手教頭先讚大谷載入史冊

水手總教練威爾森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手昨天在美聯冠軍賽G5的關鍵天王山之戰，以6：2擊敗藍鳥，系列賽3：2聽牌，明天將回到藍鳥主場進行G6，水手總教練威爾森（Dan Wilson）今出席賽前記者會，也提到道奇巨星大谷翔平昨天的鬼神演出。

水手昨天靠著60轟全壘打王羅里（Cal Raleigh）8下追平轟，以及蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）超前滿貫砲（單場雙響）擊退藍鳥，只差最後一勝，就能擺脫大聯盟唯一尚未打進世界大賽球隊的尷尬紀錄。

水手總教練威爾森今天在記者會上強調：「在這個時間點保持專注這點格外重要。外界的喧囂與噪音非常多，但球員們真的做得很棒。我們還有未完成的任務，那將從明天開始。」

而昨天羅里與蘇亞雷斯開轟不久後，隔壁棚的國聯冠軍賽G4，大谷翔平就上演震撼全世界的超狂三響砲，外加6局10K勝投的傳奇演出，對此威爾森也盛讚：「令人難以置信的表現，前所未見。要在投打兩端都達成那種境界，幾乎無法想像有人能做到那種事，精彩的比賽，我要恭喜道奇晉級，毫無疑問是場會被載入史冊的比賽。」

大谷翔平。（資料照）

