體育 棒球 MLB

MLB》大谷傳奇二刀流生涯由他接捕第1球！39歲金手套捕手搭檔引退

2025/10/19 08:07

大谷翔平與馬度納多。（資料照）大谷翔平與馬度納多。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季效力教士的39歲資深捕手馬度納多（Martín Maldonado），今於Instagram上發文宣部正式退休，結束15年大聯盟生涯。

來自波多黎各的馬度納多，於2004年被天使選中，不過在2006年球季後被釋出，2007年與釀酒人簽下小聯盟合約，2011年升上大聯盟開啟生涯。打擊不見長的他以優異的防守與領導能力聞名，生涯效力過釀酒人、天使、太空人、皇家、小熊、白襪與教士，1230場出賽敲出731安與119轟，打擊三圍.203/.277/.343，攻擊指數0.620；他的生涯DRS（Defensive Runs Saved，計算一名球員平均每場替球隊守下多少分數）為57，阻殺率為28.4%。

馬度納多曾在2017年拿下金手套獎，2017-18年季中效力天使的他，也曾是現效力道奇的日本二刀流巨星大谷翔平的捕手搭檔。大谷在2018年展開生涯第一個大聯盟賽季，並在該年4月2日迎來初登板對決運動家，蹲捕的捕手正是馬度納多，最終大谷繳出6局6K失3分的優質先發，二刀流傳奇就此展開。

馬度納多在IG發文：「親愛的棒球，我在4歲時就愛上了你。從我第一次穿上捕手護具那一刻，我就知道這項運動會永遠成為我生命的一部分。每一局、每一球、每一次守在本壘後方的時光，對我來說都是一種恩惠。過去34年我有幸穿上這套護具，最後15年更是在最高殿堂完成。如今，是時候高掛它們，正式為我的職業生涯畫下句點了。」

