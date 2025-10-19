NBA》尚未正式與哥哥並肩作戰！勇士開季前裁掉小柯瑞、美媒曝原因

小柯瑞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在今天宣布裁掉後衛小柯瑞（Seth Curry）與克萊爾（LJ Cryer），將名單縮減至17人，對此美媒也分析背後原因。

勇士休賽季因為受限自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）遲遲無法簽約一直沒有補強，最終順利搞定庫明加合約後，接連簽下哈佛德（Al Horford）、莫爾頓（De'Anthony Melton）、小裴頓（Gary Payton II），同時也延攬小柯瑞，讓他與柯瑞（Stephen Curry）兩兄弟生涯首度效力同一支球隊。

不過兩兄弟尚未正式在例行賽同場，勇士在開季前就把小柯瑞釋出。然而根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，由於勇士薪資結構的限制，預計這只是一次短暫的分離，將於下個月有足夠的財務靈活性時，再重新簽回小柯瑞。

小柯瑞在2013-14賽季進入NBA，跟哥哥柯瑞同樣都是優秀的射手，生涯共出賽550場，平均22.5分鐘出賽時間可以投進1.7顆三分球，命中率高達4成33，平均10.0分，2.0籃板、1.9助攻，投籃命中率43.3%。

