美聯冠軍賽》「我平常不太喜歡...」水手強投盛讚大谷 期盼與道奇爭冠

2025/10/19 08:43

吉爾伯特。（美聯社）吉爾伯特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽G6將於明天回到藍鳥主場，聽牌的水手預計將由明星右投吉爾伯特（Logan Gilbert）掛帥先發。今天在賽前記者會上，吉爾伯特盛讚昨天單場三響砲的大谷翔平，同時也表達渴望與道奇交手的期待。

水手昨天在8局下靠著羅里（Cal Raleigh）追平轟與蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）超前滿貫砲上演戲劇性逆轉勝，吉爾伯特表示：「那場比賽應該會在幾十年後為人津津樂道，打完那種比賽後根本不可能睡得著，我想我們幾乎沒人睡好吧！不過現在，我們要藉著這股氣勢繼續向前。」

對於扛下關鍵G6，吉爾伯特坦言：「經過這麼長的球季後能夠走到這一步，本身就已經很了不起。而當球隊把這顆球交給我時，那正是我從小夢寐以求的時刻。」

而水手逆轉勝同一天，隔壁棚的國聯冠軍賽，道奇巨星大谷翔平繳出可能是季後賽史上最偉大表現，單場三響砲外加6局10K無失分勝投。吉爾伯特說道：「太不可思議了，他毫無疑問是有史以來最偉大的球員。當然也許有人會有不同看法，但在如此關鍵的比賽，面對大聯盟龍頭，能完成這種事，他確實比同場的其他頂尖球員高出一個等級，看他打球真的很享受。」

吉爾伯特還直言：「我平常其實不太喜歡看全壘打的精華，但看到他的表現，真的會讓人心情很好！」

身為唯一上未嘗過世界大賽滋味的球隊，水手明天贏球就能與衛冕軍道奇爭冠。吉爾伯特說：「從棒球的長遠歷史來看，現在這支道奇隊有可能成為史上最強的球隊之一，如果能與那樣的球隊交手，將會是有如作夢般的機會。」

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

