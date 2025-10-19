自由電子報
國聯冠軍賽》稱大谷翔平「上帝恩賜」！挨轟的釀酒人菜鳥讚世界最強

2025/10/19 09:15

大谷翔平砲轟釀酒人菜鳥派翠克。（資料照）大谷翔平砲轟釀酒人菜鳥派翠克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平昨在國聯冠軍賽G4上演單場三響砲，外加6局10K無失分勝投，堪稱季後賽史上最偉大演出。挨大谷第2轟的苦主、釀酒人菜鳥右投派翠克（Chad Patrick），更直呼大谷是「上帝的恩賜」。

大谷昨於4局下第3打席，相中釀酒人菜鳥右投派翠克的內角89.3英哩卡特球，夯出中右外野方向超大號陽春砲，擊球初速116.9英哩（188.1公里），飛行距離469英呎，幫助道奇4：0領先，這也是大谷單場第2發全壘打。

派翠克挨的這發全壘打，也是大谷昨天三響砲中擊球初速、飛行距離最快最遠的一轟，這球甚至直飛中右外野第二層看台的屋頂。賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也直呼，這轟最令他感到震撼，「那是我從未見過的表現，沒有人看過那種事情，即使到現在，我仍對翔平心懷敬畏之情。」

至於挨轟的苦主派翠克，大聯盟生涯菜鳥球季就遭到大谷鬼神般的震撼教育，不過賽後他對大谷滿是尊敬，「別說投打二刀流了，他敲了三發全壘打欸！那簡直是上帝的恩賜。每個棒球員從小的夢想，就是能投打二刀流，在場上做出各種貢獻。我必須向他致敬，他是世界上最強的球員。」

