自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》「這輩子不會再看到了...」 釀酒人投手群向大谷翔平致敬

2025/10/19 10:44

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平昨在國聯冠軍賽G4，用單場三響砲外加6局10K無失分勝投，一人擊潰釀酒人，賽後釀酒人投手群也紛紛向這位日本活傳奇致敬。

釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）直言，現在的大谷完全在不同等級上，「他的表現太不可思議，不只是今晚，他在大聯盟生涯裡所做到的那些事情都獨一無二。看他打球真的很享受，但當然不是對上我們的時候。不過他今晚表現真的太獨特了，我永遠不會忘記。」佩洛塔還表示，大谷對棒球這項運動，也有著巨大的意義。

今年因傷無緣在季後賽登板的資深右投伍德魯夫（Brandon Woodruff）透露：「我在休息區跟鮑爾斯（Jake Bauers）說，在他轟出第3支全壘打後，我們這輩子大概都不會再看到像他這樣的人物了。他正在做的是從未有人能做到過的事，我們親眼見證了一位難以置信的球員，這輩子不會再見到第二個像他的人了。」

外野手鮑爾斯直言，大谷昨晚的表現無疑是有史以來最出色的個人表現，「真的沒有別的說法可以形容。」被問及大谷是否就是史上最強球員？鮑爾斯回應：「看完那場比賽後，要說不是真的很難。」

左投柏金斯（Blake Perkins）說：「那可能是我們有幸見證到的最偉大的一場比賽，他值得被嘉許，我替他感到高興。他是史上最強球員嗎？不知道，但這場比賽看下來，他真的像是了。」

今年例行賽曾挨過大谷全壘打、國聯冠軍賽卻將大谷壓制的釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），也對大谷讚譽有加，「太震撼了，先發投6局又三響砲，全世界大概只有他能做到這件事。能親眼看到真的太棒了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中