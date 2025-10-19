國聯冠軍賽》「這輩子不會再看到了...」 釀酒人投手群向大谷翔平致敬

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平昨在國聯冠軍賽G4，用單場三響砲外加6局10K無失分勝投，一人擊潰釀酒人，賽後釀酒人投手群也紛紛向這位日本活傳奇致敬。

釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）直言，現在的大谷完全在不同等級上，「他的表現太不可思議，不只是今晚，他在大聯盟生涯裡所做到的那些事情都獨一無二。看他打球真的很享受，但當然不是對上我們的時候。不過他今晚表現真的太獨特了，我永遠不會忘記。」佩洛塔還表示，大谷對棒球這項運動，也有著巨大的意義。

今年因傷無緣在季後賽登板的資深右投伍德魯夫（Brandon Woodruff）透露：「我在休息區跟鮑爾斯（Jake Bauers）說，在他轟出第3支全壘打後，我們這輩子大概都不會再看到像他這樣的人物了。他正在做的是從未有人能做到過的事，我們親眼見證了一位難以置信的球員，這輩子不會再見到第二個像他的人了。」

外野手鮑爾斯直言，大谷昨晚的表現無疑是有史以來最出色的個人表現，「真的沒有別的說法可以形容。」被問及大谷是否就是史上最強球員？鮑爾斯回應：「看完那場比賽後，要說不是真的很難。」

左投柏金斯（Blake Perkins）說：「那可能是我們有幸見證到的最偉大的一場比賽，他值得被嘉許，我替他感到高興。他是史上最強球員嗎？不知道，但這場比賽看下來，他真的像是了。」

今年例行賽曾挨過大谷全壘打、國聯冠軍賽卻將大谷壓制的釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），也對大谷讚譽有加，「太震撼了，先發投6局又三響砲，全世界大概只有他能做到這件事。能親眼看到真的太棒了。」

