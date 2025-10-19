美聯冠軍賽》藍鳥教頭被大谷史詩一役震撼！K爆洋基的大物也無言以對

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽G6明天回到多倫多舉行，對於遭水手聽牌的主隊藍鳥來說更是背水一戰。今天賽前記者會上，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）也被問到如何看待道奇巨星大谷翔平昨天的表現，他也給出回應。

大谷翔平昨在國聯冠軍賽G4繳出堪稱季後賽史上最偉大的表現，單場狂敲三發全壘打，外加先發6局10K無失分好投奪勝，帶領道奇直落四橫掃釀酒人，連續2年挺進世界大賽。大谷也靠著單場大爆發，獲得系列賽MVP。

藍鳥總教練施奈德今在記者會上談到大谷昨天的表現，先是發出「Wow」的驚嘆聲，之後表示：「我無法用言語形容，在季後賽6局10K還三響砲，這如果只達成其中一項就已經是大新聞了，但他兩項都辦到了，難以置信，他改變了棒球現今運作的模式，真的很驚人。」

藍鳥昨天遭水手羅里（Cal Raleigh）與蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）聯手砲轟逆轉，若想自1993年後再闖世界大賽，對決衛冕軍道奇，明天背水一戰勢必要拿下。藍鳥預計派出大物右投耶薩維奇（Trey Yesavage）先發，他也被問到大谷的表現，耶薩維奇直言：「That was awesome. Special. Special player.」

22歲的耶薩維奇是藍鳥頭號大物，也是大聯盟百大第26名的超級新秀。他的季後賽初登板是分區賽對決洋基，繳出5.1局11K無失分好投，不過美聯冠軍賽G2面對水手，耶薩維奇4局失5分吞敗。

「這種機會不常有，」耶薩維奇說道，「前幾天我和高斯曼（Kevin Gausman）聊天，我問他季後賽最遠走到哪，他回我這就是他走最遠的一次，而他已經在大聯盟很長一段時間。所以我非常幸運能站在這裡，我不只想為自己贏球，也想為那些沒見過棒球這個階段的隊友而戰。」

