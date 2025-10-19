自由電子報
國聯冠軍賽》洋基名投盛讚大谷史上最偉大！114轟好手：哪個星球來的

2025/10/19 11:07

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平昨天上演季後賽史上最偉大一役，自己也勇奪系列賽MVP。賽後大谷引來體育界讚賞，洋基名投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）就直言，大谷是史上最偉大棒球員。

「投手大谷」昨投6局用100球有66顆好球，四縫線均速98.5英哩，最速100.3英哩（約161.4公里），僅被敲出2支安打無失分、投出3次保送，飆出10次三振；「打者翔平」3打數3安打都是全壘打，貢獻3分打點，選到1次保送，季後賽打擊率上升至0.220，攻擊指數暴衝至0.967。

洋基名投「沙胖」沙巴西亞賽後在X上發文直呼：「史上最偉大球員！好好享受大谷翔平秀！（enjoy the Sho）」、「在國聯冠軍賽單場三響砲外加好投，太瘋狂了！」、「道奇在各方面都太過出色，而翔平則上演季後賽史上最佳表現！」

今年季後退役的114轟外野手皮拉爾（Kevin Pillar），也在X上發文：「我剛看到翔平做的好事...不好意思，但這傢伙到底哪個星球來的？10K加上三響砲，這種數據只有在少棒（little league）才看的道吧！」

除了棒壇，體育各界也對大谷翔平表達驚嘆。前NFL亞歷桑納紅雀明星防守邊鋒J.J.瓦特（J.J. Watt）表示：「大谷翔平太不公平了，這鐵定是體育史上最佳表現之一，沒看過像大谷這樣的選手。」WTA職業巡迴賽聯合創辦人金恩夫人（Billie Jean King）也在賽後發出與大谷的合照，「我們有幸見證大谷翔平在季後賽史上最偉大表現，他才剛起步而已！」

