國聯冠軍賽》「多年來我很討厭他...」 大谷史詩三響打服「谷黑」紐媒

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平昨天用季後賽最偉大表現，幫助道奇連續2年挺進世界大賽，如此傳奇般的演出，也讓身為「谷黑」的紐約主持人心服口服。

「投手大谷」昨投6局用100球有66顆好球，四縫線均速98.5英哩，最速100.3英哩（約161.4公里），僅被敲出2支安打無失分、投出3次保送，飆出10次三振；「打者翔平」3打數3安打都是全壘打，貢獻3分打點，選到1次保送，季後賽打擊率上升至0.220，攻擊指數暴衝至0.967。

大谷的史詩級表現，就連討厭大谷的美媒也只能乖乖閉嘴。紐約體育電台《WFAN Sports Radio》主持人麥克弗森（Keith McPherson）在X上發文：「多年來我一直非常討厭大谷翔平，但今天我完全無法討厭他，我只能忌妒。」

麥克弗森接著又發文說道：「道奇真的沒在跟你開玩笑，他們不是呆呆地相信球員，或只因為球員在名單裡就讓他上場。他們都拿出最好的球員上，每年休季或交易大限，他們都不斷補進最強球員，他們完美利用延期支付的漏洞，現在準備要二連霸了。」

大聯盟紐約兩大豪門今年球季表現都不如預期，洋基在分區賽遭藍鳥淘汰，大都會更是連季後賽門票都沒拿到。麥克弗森表示：「好啦至少麥克萊恩（Nolan McLean）和索托（Juan Soto）明年會拯救我們，阻止道奇重返世界大賽。」

