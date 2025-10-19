自由電子報
日職季後賽》飆157KM火球平生涯最速！古林睿煬4.2局飆6K無緣勝投

2025/10/19 13:54

古林睿煬。（西日本新聞提供）古林睿煬。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕6戰4勝制的日職季後賽高潮系列賽決勝輪，追到2勝3敗的日本火腿今派出台灣火球男古林睿煬先發對決軟銀，古林繳出4.2局無失分好投。

古林睿煬開賽先讓野村勇敲出中外野飛球出局，接著對周東佑京投出保送，並被他盜上二壘，不過古林穩住陣腳，讓柳町達擊出右外野飛球出局，接著對柳田悠岐火球連發，更飆出追平中職生涯最快的157公里速球，讓柳田揮空三振。

2局下古林投出三上三下，還三振掉正木智也與山川穗高。3局下古林開局又是三振，2出局後被野村勇敲出中外野安打，但接著讓周東佑京擊出二壘滾地球出局。4局下古林再度演出三上三下，並賞給柳田悠岐單場第2次揮空三振。

火腿4局上攻下3分大局，5局上複製貼上再添3分保險分。5局下古林睿煬開局被栗原陵矢敲出二壘安打，接著山川穗高敲出右外野飛球出局，古林再三振掉海野隆司，只要再一個出局數就能取得勝投資格，不過新庄剛志監督決定此時換投，由左投山崎福也對決左打的牧原大成。

最終山崎福也讓牧原大成敲出投手前滾地球出局，也讓古林今天先發4.2局用65球，被敲2支安打，投出6次三振與1次保送，沒有失分無關勝負，火腿5局打完以6：0領先軟銀。

