世界大賽》道奇MVP貝茲拚生涯第4冠！挑戰史上極罕見「0洋基」偉業

貝茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天靠著大谷翔平三響砲外加6局10K無失分勝投，淘汰釀酒人前進世界大賽。道奇33歲MVP強打貝茲（Mookie Betts），更有望寫下超罕見紀錄。

本季道奇在例行賽對上釀酒人一勝難求還狂吞6連敗，如今勢如破竹闖進世界大賽，將要挑戰自1998-1999年的洋基後，大聯盟26年以來的二連霸。而道奇資深MVP強打貝茲，更要挑戰個人生涯第4枚冠軍戒指。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟官網指出，自分區時代（1969年起）以來共有18位球員拿下4座（或以上）世界大賽冠軍，其中有6人拿下5冠。如果貝茲今年成功奪冠，他將成為史上第19位拿下至少4冠的球員，同時也會是繼2014年巨人左投羅培茲（Javier López）以來，第一位拿下4冠，也是現役唯一4冠的球員。

另外，貝茲也將成為繼坦納斯（Gene Tenace）、提姆林（Mike Timlin）與羅培茲後，史上第4位從未在洋基奪冠過的4冠成員。（洋基隊史奪下27座世界大賽冠軍，為大聯盟之最。）

「這是很久沒有人做到的事情，」貝茲談到道奇挑戰連霸時表示，「我們大家都心裡有數，也明白這是最終目標，這是我們會引以為傲的事情，因為已經很久沒有人辦到過。」、「我們從未自我懷疑，只是專注在球場。外界怎麼說我不在乎，我們知道自己的實力，這也不會總是光鮮亮麗。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法