自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》道奇MVP貝茲拚生涯第4冠！挑戰史上極罕見「0洋基」偉業

2025/10/19 12:15

貝茲。（資料照）貝茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天靠著大谷翔平三響砲外加6局10K無失分勝投，淘汰釀酒人前進世界大賽。道奇33歲MVP強打貝茲（Mookie Betts），更有望寫下超罕見紀錄。

本季道奇在例行賽對上釀酒人一勝難求還狂吞6連敗，如今勢如破竹闖進世界大賽，將要挑戰自1998-1999年的洋基後，大聯盟26年以來的二連霸。而道奇資深MVP強打貝茲，更要挑戰個人生涯第4枚冠軍戒指。

根據大聯盟官網指出，自分區時代（1969年起）以來共有18位球員拿下4座（或以上）世界大賽冠軍，其中有6人拿下5冠。如果貝茲今年成功奪冠，他將成為史上第19位拿下至少4冠的球員，同時也會是繼2014年巨人左投羅培茲（Javier López）以來，第一位拿下4冠，也是現役唯一4冠的球員。

另外，貝茲也將成為繼坦納斯（Gene Tenace）、提姆林（Mike Timlin）與羅培茲後，史上第4位從未在洋基奪冠過的4冠成員。（洋基隊史奪下27座世界大賽冠軍，為大聯盟之最。）

「這是很久沒有人做到的事情，」貝茲談到道奇挑戰連霸時表示，「我們大家都心裡有數，也明白這是最終目標，這是我們會引以為傲的事情，因為已經很久沒有人辦到過。」、「我們從未自我懷疑，只是專注在球場。外界怎麼說我不在乎，我們知道自己的實力，這也不會總是光鮮亮麗。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中