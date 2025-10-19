國聯冠軍賽》大谷史詩三響被譽史上最偉大！前大聯盟野手卻認為太早

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天在國聯冠軍賽G4，用季後賽史上最偉大鬼神二刀流，幫助道奇闖進世界大賽。賽後大谷也被外界譽為史上最偉大球員，不過前大聯盟內野手佛萊（Jeff Frye）卻認為言之過早。

大谷翔平昨天二刀流出擊，繳出6局10K無失分優質先發，同時上演單場三響砲，幫助道奇直落四橫掃釀酒人，連續2年挺進世界大賽，大谷翔平也靠著單場大爆發的表現，獲得系列賽MVP。合計大谷在國聯冠軍賽4場比賽，14打數敲5安打包含3轟，另有1支三壘安打，選到4保送，打擊三圍.357/.500/1.143。

大谷幾乎靠著一己之力轟垮釀酒人，賽後外界也紛紛替他冠上「史上最偉大」的稱號。不過前紅襪內野手、大聯盟生涯16轟的佛萊，昨天在X上發文提醒各位冷靜：「大谷翔平或許打出大聯盟史上最令人難以置信的一場比賽，他值得今天所有的讚賞，但我們先別急著封他為大聯盟史上最偉大球員。」

佛萊表示：「他這個季後賽的打擊率只有0.220，而在昨天之前甚至只有.158。他是不是我們見過最有天賦的球員？當然是！但一場驚人的比賽，並不代表他已經是史上最佳。」

儘管外界稱他為史上最偉大球員，但大谷翔平賽後仍保持一貫謙遜，將功勞歸給隊友的同時，也繼續檢討自己的不足。而對於大谷來說，個人榮譽始終只是其次，因為他的最終目標，仍是帶領道奇拿下大聯盟睽違26年的二連霸。

