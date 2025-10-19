自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》大谷史詩三響被譽史上最偉大！前大聯盟野手卻認為太早

2025/10/19 12:40

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天在國聯冠軍賽G4，用季後賽史上最偉大鬼神二刀流，幫助道奇闖進世界大賽。賽後大谷也被外界譽為史上最偉大球員，不過前大聯盟內野手佛萊（Jeff Frye）卻認為言之過早。

大谷翔平昨天二刀流出擊，繳出6局10K無失分優質先發，同時上演單場三響砲，幫助道奇直落四橫掃釀酒人，連續2年挺進世界大賽，大谷翔平也靠著單場大爆發的表現，獲得系列賽MVP。合計大谷在國聯冠軍賽4場比賽，14打數敲5安打包含3轟，另有1支三壘安打，選到4保送，打擊三圍.357/.500/1.143。

大谷幾乎靠著一己之力轟垮釀酒人，賽後外界也紛紛替他冠上「史上最偉大」的稱號。不過前紅襪內野手、大聯盟生涯16轟的佛萊，昨天在X上發文提醒各位冷靜：「大谷翔平或許打出大聯盟史上最令人難以置信的一場比賽，他值得今天所有的讚賞，但我們先別急著封他為大聯盟史上最偉大球員。」

佛萊表示：「他這個季後賽的打擊率只有0.220，而在昨天之前甚至只有.158。他是不是我們見過最有天賦的球員？當然是！但一場驚人的比賽，並不代表他已經是史上最佳。」

儘管外界稱他為史上最偉大球員，但大谷翔平賽後仍保持一貫謙遜，將功勞歸給隊友的同時，也繼續檢討自己的不足。而對於大谷來說，個人榮譽始終只是其次，因為他的最終目標，仍是帶領道奇拿下大聯盟睽違26年的二連霸。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中