射箭年終賽》最強高中生許芯慈與南韓安山戰至加射惜敗 銀牌平台灣最佳成績

2025/10/19 12:34

許芯慈。（左）。（射箭協會提供）許芯慈。（左）。（射箭協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「最強高中生」許芯慈今天在南京世界盃年終賽女子反曲弓一路過關斬將，在8強加射階段擊敗中國好手，4強力退美國強敵，可惜在金牌戰與南韓名將安山戰成5：5平手時，拚到加射以7：8惜敗，仍拿下一面銀牌，追平2019年譚雅婷締造的台灣女將最佳成績。

17歲的許芯慈在去年9月亞青少射箭錦標賽囊括3金，今年7月射箭世界盃也一舉奪銀，上月也在南韓光州舉辦的世界射箭錦標賽女子反曲弓團體賽與邱意晴、李采璇聯手射下金牌，是台灣備受期待的射箭新星。

世界盃射箭年終賽是在今年世界盃各分站中採取積分累積前8名的選手參賽，許芯慈首度獲得參賽資格，也是台灣唯一代表。

許芯慈在8強對陣中國選手李佳蔓一路激戰，即使她第4局積分3：5落後，但第5局頂住壓力以28：27勝出，成功以積分5：5逼平戰局，並在加射階段兩人都射出8分時，以更靠準星的一箭驚險勝出，挺進4強。

美國卡夫霍德（Casey Kaufhold）是2021年世錦賽個人賽銀牌、去年巴黎奧運混雙銅牌，藝高人膽大的許芯慈在首局就射出3支10分箭，下一局以29：29戰成平手，但之後兩局以27：25、28：26拿下，順利以積分7：1勝出，搶下金牌戰門票。

安山在東京奧運囊括個人、混雙跟團體3金，今年世錦賽也摘下個人賽金牌，許芯慈在金牌戰首局以28：28戰成平手，但下一局意外在第2支射出6分箭，以25：29讓出，之後5局戰成5：5平手，可惜加射階段以7：8落敗，收下銀牌，仍追平台灣女將個人最佳成績。

