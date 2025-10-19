李洋現身全運會團本部 隊職員成球迷拍合照

運動部長李洋與雲林縣長張麗善一同到全運會團本部慰問，逐一與各縣市團本部隊職員合影。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕114全國運動會昨（18）日開幕，運動部長李洋與雲林縣長張麗善今天上午前往團本部慰問各縣市代表隊隊職員，許多球迷見到偶像十分開心，趁著空檔與李洋拍照。

全運會昨天開幕典禮吸引上萬人次參加，總統賴清德、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及運動部長李洋等人都出席，賴清德稱讚雲林縣長張麗善率領縣府團隊規劃完善，開幕典禮全縣總動員，選手之夜媲美大型演唱會，讓全運會不僅是運動員的運動會，更成為全民的運動會。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰也感謝縣府團隊籌辦，期待所有選手從從容容、遊刃有餘完成賽事，全力以赴超越個人最佳成績，發揮運動家精神，為自己贏得自信，為台灣贏得驕傲。

李洋今天上午與張麗善到位在虎尾崇德國中的團本部慰問各縣市代表隊職員，2人逐一到各縣市團本部致贈禮物及合影。張麗善指出，昨天開幕典禮隆重精彩，展現縣府團隊用心，賴總統、卓院長都稱讚有加，且開幕式全民動起來，展現雲林武術、藝陣特色，還有婆婆媽媽在社區的土風舞及年輕人的街舞，符合運動精神、培養運動風氣及運動部成立目標。

張麗善表示，新建的雲林縣立田徑場不只符合國際標準，工程品質都受到肯定，榮獲國家建築金質獎首獎，且距離高鐵只有4分鐘，這次展現都希望未來能迎接更多國際賽事、演唱會來雲林舉辦。

運動部長李洋與雲林縣長張麗善到全運會團本部慰問，逐一與各縣市團本部隊職員合影。（記者黃淑莉攝）

運動部長李洋與雲林縣長張麗善到全運會團本部慰問，與花蓮縣團本部隊職員合影。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法