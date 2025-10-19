自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》傳奇！大谷翔平有望在最大舞台改寫歷史 大聯盟官網告訴你

2025/10/19 13:24

世界大賽》傳奇！大谷翔平有望在最大舞台改寫歷史 大聯盟官網告訴你大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天上演單場三響砲外加6局10K無失分勝投，堪稱季後賽史上最偉大表現，隨著道奇闖進世界大賽，大聯盟官網記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）也列出大谷能在季後賽最大舞台上，締造全新歷史的5大方式。

卡斯楚文斯依照「最可能發生」到「最不可能發生」的順序來排列，首先是投手最佳進攻表現，卡斯楚文斯直言，假設大谷會在世界大賽先發登板，這對他來說是門檻相當低的紀錄，包含投手單場最多安打（3支）、單場最多全壘打（1支）、最多打點（4分）、最多壘打數（7個）。對大谷而言，只要單場雙響砲，不管投球結果如何，都能一舉打破上述紀錄。

再來是二刀流單場最佳表現，卡斯楚文斯以1926年G3紅雀海恩斯（Jesse Haines）完投完封勝，還敲出安打、全壘打與2分打點；以及1988年G2道奇賀西瑟（Orel Hershiser）完投完封勝，飆出8K，同時上演3安猛打（2支二壘安打）的表現舉例。卡斯楚文斯引用WPA（Win Probability Added，勝出機率提升指數）衡量上述2人與大谷昨天的數據，海恩斯的WPA為0.591，大谷為0.350，賀西瑟為0.244。從這個指標來看，海恩斯表現略勝大谷，但卡斯楚文斯表示，1926年的整體比賽壓力與對手實力與今日不同，因此大谷昨天的表現，可以說更勝海恩斯。

第三點則是大谷後援登板、同時打出關鍵打點。卡斯楚文斯表示，試想大谷在9局上敲出全壘打、關鍵安打讓道奇領先，並在9局下登板後援，為道奇拿下勝利；或是大谷先做為指定打擊敲出安打，接著在平手局面後援登板，並在下個半局敲出致勝打點。卡斯楚文斯指出，道奇牛棚戰力薄弱，在季後賽各種調度都充滿可能性，「10年前如果有人提出這種場景，可能會被懷疑在嗑藥；但現在我們只能聳聳肩，預期這有可能發生。」

第四點則是單場四響砲，卡斯楚文斯表示，如果有哪一年適合在世界大賽出現單場四響砲，那絕對是今年，因為2025年賽季是史上第1次出現3場單場四響砲比賽的賽季。儘管在季後賽從未有人單場四響砲，但卡斯楚文斯直言，如果大谷辦到，瞬間就會被納入「世界大賽史上最偉大表現」的討論，「而且，他甚至不需要投任何一球！」

最後一點，也是最困難的一點，就是在世界大賽投出無安打或完全比賽，同時在打擊方面也有貢獻。卡斯楚文斯指出，大谷生涯僅有過1次完投，加上他手術復出後最多也只投6局，所以幾乎不可能，「但為何不呢？大谷畢竟是史上最偉大的球員啊！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中