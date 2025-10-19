世界大賽》傳奇！大谷翔平有望在最大舞台改寫歷史 大聯盟官網告訴你

大谷翔平。（資料照）



〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天上演單場三響砲外加6局10K無失分勝投，堪稱季後賽史上最偉大表現，隨著道奇闖進世界大賽，大聯盟官網記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）也列出大谷能在季後賽最大舞台上，締造全新歷史的5大方式。

卡斯楚文斯依照「最可能發生」到「最不可能發生」的順序來排列，首先是投手最佳進攻表現，卡斯楚文斯直言，假設大谷會在世界大賽先發登板，這對他來說是門檻相當低的紀錄，包含投手單場最多安打（3支）、單場最多全壘打（1支）、最多打點（4分）、最多壘打數（7個）。對大谷而言，只要單場雙響砲，不管投球結果如何，都能一舉打破上述紀錄。

再來是二刀流單場最佳表現，卡斯楚文斯以1926年G3紅雀海恩斯（Jesse Haines）完投完封勝，還敲出安打、全壘打與2分打點；以及1988年G2道奇賀西瑟（Orel Hershiser）完投完封勝，飆出8K，同時上演3安猛打（2支二壘安打）的表現舉例。卡斯楚文斯引用WPA（Win Probability Added，勝出機率提升指數）衡量上述2人與大谷昨天的數據，海恩斯的WPA為0.591，大谷為0.350，賀西瑟為0.244。從這個指標來看，海恩斯表現略勝大谷，但卡斯楚文斯表示，1926年的整體比賽壓力與對手實力與今日不同，因此大谷昨天的表現，可以說更勝海恩斯。

第三點則是大谷後援登板、同時打出關鍵打點。卡斯楚文斯表示，試想大谷在9局上敲出全壘打、關鍵安打讓道奇領先，並在9局下登板後援，為道奇拿下勝利；或是大谷先做為指定打擊敲出安打，接著在平手局面後援登板，並在下個半局敲出致勝打點。卡斯楚文斯指出，道奇牛棚戰力薄弱，在季後賽各種調度都充滿可能性，「10年前如果有人提出這種場景，可能會被懷疑在嗑藥；但現在我們只能聳聳肩，預期這有可能發生。」

第四點則是單場四響砲，卡斯楚文斯表示，如果有哪一年適合在世界大賽出現單場四響砲，那絕對是今年，因為2025年賽季是史上第1次出現3場單場四響砲比賽的賽季。儘管在季後賽從未有人單場四響砲，但卡斯楚文斯直言，如果大谷辦到，瞬間就會被納入「世界大賽史上最偉大表現」的討論，「而且，他甚至不需要投任何一球！」

最後一點，也是最困難的一點，就是在世界大賽投出無安打或完全比賽，同時在打擊方面也有貢獻。卡斯楚文斯指出，大谷生涯僅有過1次完投，加上他手術復出後最多也只投6局，所以幾乎不可能，「但為何不呢？大谷畢竟是史上最偉大的球員啊！」

