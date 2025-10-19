自由電子報
台灣大賽首戰爆衝突！猿迷PO影片控象迷輸球朝人潑啤酒

2025/10/19 14:32

台灣大賽昨（18日）晚在台北大巨蛋點燃戰火，湧入滿場4萬名觀眾。（資料照）台灣大賽昨（18日）晚在台北大巨蛋點燃戰火，湧入滿場4萬名觀眾。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大賽昨（18日）晚在台北大巨蛋點燃戰火，主場球隊中信兄弟首戰慘遭樂天桃猿完封，不料在首戰外野就傳出兩隊球迷爆發衝突狀況，有樂天球迷指控兄弟球迷在球隊輸球後亂潑啤酒波及周圍。

「3nhying__」在Threads上PO出觀眾席地上都是啤酒痕跡的影片指控，昨晚台灣大賽首戰，他在右外野144區觀眾席幫客隊樂天桃猿應援，結果前座有中信球迷在輸球後直接往後潑啤酒，他被潑到全身都是酒味，受害者不只一人，後面球迷幾乎都有被潑到，也有象迷回應「我是什麼很賤的人嗎？還要被自家球迷潑啤酒」。

原PO嘆：「我承認我應援是比較大聲了一點」，有得分或美技就忍不住尖叫，但他也沒有想要坐右外野，但左外就沒票啊，第一次感受到象迷的兇。

影片一出立刻引發許多網友討論，紛紛留言「討厭某些爪迷真的素質極差，這太過分了」、「希望有拍照傳給工作人員，列入黑名單」、「自己是象迷都看不下去」、「這東西不配稱為球迷」。

有象迷直言：「應援大聲是很正常的，輸球是自己沒掌握，關球迷什麼事」，呼籲原PO要不要通知兄弟官方以及大巨蛋工作人員，「這個人不配當象迷，必須被抵制。」

