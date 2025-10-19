自由電子報
體育 棒球 日職

日職季後賽》古林睿煬4.2局飆6K無失分好投！火腿3連勝軟銀逼出G6

2025/10/19 15:03

古林睿煬。（西日本新聞提供）古林睿煬。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕6戰4勝制的日職季後賽高潮系列賽決勝輪G5，日本火腿台灣火球男古林睿煬繳出4.2局無失分的好投，加上打線力挺，終場7：1大勝軟銀，奪下3連勝追平系列賽，明天雙方將進行G6生死戰。

古林睿煬今開賽面對柳田悠岐火球連發，更投出追平中職生涯最快的157公里速球，讓柳田揮空三振。之後2度上演三上三下，5局下古林開局被栗原陵矢敲出二壘安打，連抓2出局後突然被換下場，最終由左投山崎福也解決左打的牧原大成。

古林睿煬今天在日職季後賽初登板，先發4.2局用65球，僅被敲2支安打，投出6次三振與1次保送，最快球速157公里，沒有失分無關勝負。

火腿4局上攻下3分大局，5局上複製貼上再添3分保險分。6局上火腿萬波中正敲出三壘安打，隨後山川穗高發生守備失誤，讓火腿再下一城。7局下山川穗高上演道歉野球敲出陽春砲，但也於事無補，最終火腿在客場擊敗軟銀追平系列賽，明天雙方將進行G6，力拚日本大賽門票。

