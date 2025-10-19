全運會舉重》方莞靈腰痛仍刷新2大會紀錄連霸 19歲黃宜甄崛起摘銀

左起黃宜甄、方莞靈、林呈璟。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕3週前才拉傷腰的「舉重精靈」方莞靈，今天在114年全運會女子舉重49公斤級仍以抓舉83公斤、挺舉106公斤，總和189公斤，完成連霸，其中抓舉、總和都刷新大會紀錄。

代表台南市的方莞靈身上大小傷勢不斷，這次是在月初的世錦賽前弄傷腰部，這次全運會走上台也多次出現撐腰的動作，但面對新秀黃宜甄、林呈璟等人強勢出擊，她6把都順利舉起，小遺憾就是沒能打破自己的3項全國紀錄，她笑說：「主要也是看訓練成果，但沒關係，最後有金牌就好！」

請繼續往下閱讀...

19歲的黃宜甄上月練習才弄傷右腿，但她今帶傷代表彰化縣出擊，在抓舉舉出81公斤，挺舉更率先舉出打破大會紀錄的106公斤，以總和187公斤奪銀。台北市林呈璟抓舉繳出81公斤、挺舉103公斤，總和184公斤，拿下一面銅牌。

方莞靈也樂見有更多年輕好手竄起，透過良性競爭，激勵彼此，她說：「學妹看到我不舒服，還有來關心我，她們也真的很優秀。」而指導教練林玥礽說，其實現在各國都有很多接班梯隊出現，不怕有更多人一起競爭，師徒倆本季賽事也暫時告一段落，放眼明年名古屋亞運。

方莞靈撐腰走下場。（記者吳孟儒攝）

方莞靈。（記者吳孟儒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法