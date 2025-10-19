自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會舉重》方莞靈腰痛仍刷新2大會紀錄連霸 19歲黃宜甄崛起摘銀

2025/10/19 15:02

左起黃宜甄、方莞靈、林呈璟。（記者吳孟儒攝）左起黃宜甄、方莞靈、林呈璟。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕3週前才拉傷腰的「舉重精靈」方莞靈，今天在114年全運會女子舉重49公斤級仍以抓舉83公斤、挺舉106公斤，總和189公斤，完成連霸，其中抓舉、總和都刷新大會紀錄。

代表台南市的方莞靈身上大小傷勢不斷，這次是在月初的世錦賽前弄傷腰部，這次全運會走上台也多次出現撐腰的動作，但面對新秀黃宜甄、林呈璟等人強勢出擊，她6把都順利舉起，小遺憾就是沒能打破自己的3項全國紀錄，她笑說：「主要也是看訓練成果，但沒關係，最後有金牌就好！」

19歲的黃宜甄上月練習才弄傷右腿，但她今帶傷代表彰化縣出擊，在抓舉舉出81公斤，挺舉更率先舉出打破大會紀錄的106公斤，以總和187公斤奪銀。台北市林呈璟抓舉繳出81公斤、挺舉103公斤，總和184公斤，拿下一面銅牌。

方莞靈也樂見有更多年輕好手竄起，透過良性競爭，激勵彼此，她說：「學妹看到我不舒服，還有來關心我，她們也真的很優秀。」而指導教練林玥礽說，其實現在各國都有很多接班梯隊出現，不怕有更多人一起競爭，師徒倆本季賽事也暫時告一段落，放眼明年名古屋亞運。

方莞靈撐腰走下場。（記者吳孟儒攝）方莞靈撐腰走下場。（記者吳孟儒攝）

方莞靈。（記者吳孟儒攝）方莞靈。（記者吳孟儒攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中