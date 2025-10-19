自由電子報
日職季後賽》火腿「讓3追3」創賽史首見紀錄 古林睿煬：今天結束就太無聊了

2025/10/19 15:41

古林睿煬。（西日本新聞提供）古林睿煬。（西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕6戰4勝制的日職季後賽高潮系列賽決勝輪G5，效力火腿的「台灣金孫」古林睿煬先發4.2局無失分，飆出6次三振，幫助球隊終場7：1大勝軟銀，「讓3追3」扳平戰局。古林睿煬賽後獲選單場MVP，並進行英雄訪問，並用日文向隊友和球迷喊話：「明天也一起加油！」

古林睿煬今天在日職季後賽初登板，先發4.2局用65球，僅被敲2支安打，投出6次三振與1次保送，最快球速157公里，沒有失分，只差1個出局數就能獲得勝投資格。

古林睿煬賽後受訪表示，今天一定要贏，如果今天結束的話就太無聊了，打到明天才有趣。對於自己如何準備關鍵G5，古林睿煬表示，最主要是大家都無私分享策略與想法，所以在調整上都還滿順利。

對於首局三壘有人時飆出157公里火球三振掉柳田悠岐，古林回顧當時抱持著不能失分要守下來的心情，不能造成野手的壓力，也很感謝隊友的火力支援，大家表現都很好，明天再繼續加油。火腿監督新庄剛志離場時也高喊：「one more！one more！one more！」

火腿從陷入0勝3敗的絕境，一路連勝追平成3勝3敗，這已是高潮系列賽史上的首見紀錄。距離繼2016年以來、也是新庄體制下首度挺進日本大賽，只差最後1勝。火腿明日G6殊死戰將推出年輕強投達孝太，對決軟銀古巴王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）。

