TPBL》雲豹熱身賽2連敗打擊不小 顏行書盼高錦瑋展現更多霸氣

2025/10/19 15:21

高錦瑋。（資料照，TPBL提供）高錦瑋。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕在熱身賽吞下2連敗的桃園雲豹今迎來賽季首戰，踢館福爾摩沙夢想家，營運長顏行書表示，希望陣中核心球員高錦瑋、林信寬等好手，在新賽季展現更多領袖風範，打得更霸氣。

雲豹是熱身賽唯一兩戰都告負的球隊，團隊2戰合計外線51投僅8中，命中率15.7%，顏行書指出，團隊從9月開始就每週都安排1場練習賽，希望配合開季前3戰都是客場作戰、每週1戰的節奏，「但熱身賽給我們滿大的打擊，練習賽的表現都很好，但熱身賽有很大的落差。」

對於練習時與實戰的落差，顏行書認為，需要有領袖跳出來帶動團隊的化學效應和求勝意志，並以「台灣隊長」陳盈駿為例，期待高錦瑋、林信寬展現領袖氣質，「他們屬於國家隊的成員，要有氣勢承擔球隊勝負的責任。」

顏行書表示，尤其是高錦瑋，在球技方面已經沒有問題，數據接近MVP等級，「希望他打得更霸氣，在團隊狀況不好的時候，召集大家激勵士氣。」

雲豹上季在季後挑戰賽以2分差不敵戰神，與季後賽門票擦肩而過，顏行書指出，本季首要目標就是重返季後賽行列，坦言不像上季的前段班球隊夢想家或海神，唯一目標就是冠軍，「我們的陣容比較年經，核心成員是三年級生，以整體實力來說，進季後賽是比較實際的目標，年輕球員雖然起伏可能較大，但同時也潛力夠，會比較難以預期。」

雲豹本季外援陣容除留下克羅馬，也找來米勒、麥卡洛以及迪亞洛，「鋒線海」被認為禁區可能成為隱憂，顏行書對此表示，由於聯盟設有薪資上限，合適的人選真的不多。

顏行書指出，擁有7呎（213.36公分）身高，機動性夠、又能得分的洋將，除了在NBA外，可能就是效力歐洲聯賽和日本B聯盟，放眼TPBL，也只有國王上季年度最佳洋將沃許本有此條件，「以現代的籃球潮流來說，若球隊籃板不要落後給對手，我們覺得問題是可以解決的，籃板我們不擔心，比較擔心的可能是外線的命中率。」

